Village in the Shade, nuovo videogioco sviluppato da Nippon Ichi Software , non fa differenza. O, forse, la fa? Perché, in questo caso, il processo che ha portato alla realizzazione sembra essere stato quello inverso: partire da una forte componente narrativa orrorifica per poi costruire attorno a essa un velo illusorio di pace agricola. Vediamo più da vicino cosa ha combinato questa volta lo studio dietro la saga di Disgaea.

Sembra che, oggigiorno, non si possa più fare un videogioco "cozy" senza che al suo interno sia presente una componente esoterica di qualche tipo. Basta guardare gli ultimi Wholesome Direct per notare la tendenza che i piccoli studi indipendenti (quelli che solitamente sono interessati a proporre al pubblico opere del genere) hanno preso negli ultimi anni.

L'eredità del team di sviluppo si sente profondamente, tanto che spesso pare più di star giocando a una visual novel che a un farming sim, ma è una variazione interessante che dà carattere da vendere al gioco, trovando quel giusto bilanciamento tra linearità e libertà che tiene sempre sul sentiero senza mai mostrare la scia di molliche di pane.

Ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa, anche perché la natura orrorifica è strettamente legata all'intreccio narrativo di quest'avventura, che vorrebbe far credere di essere nulla più che un susseguirsi di giornate dove il giocatore sceglie come procedere e a quale ritmo, quando in realtà si rivela essere un'esperienza estremamente legata ai fili tirati dai suoi ideatori.

Per quanto la vita, di giorno, scorra serena, occupati a prenderci cura delle nostre colture e a stringere amicizia con gli altri abitanti, la notte veniamo costantemente svegliati da rumori molesti, estranei alla porta e strane ombre alla finestra. Inevitabilmente, le regole vanno spezzate ed ecco che il gioco cambia faccia e diventa qualcosa più vicino a un Don't Starve che a un Harvest Moon.

Vita da sogno (e incubo)

Tolto l'elemento inquietante che sorregge l'intera esperienza di Village in the Shade, il gioco è in tutto e per tutto un simulatore di vita agricola come abbiamo imparato ad amarli e odiarli negli ultimi anni. Ci si sveglia la mattina, si raccoglie ciò che si è coltivato, si ara, si semina, si annaffia e poi via a fare quello che si vuole per il resto della giornata. Si può andare a caccia di legna nella foresta o di pietre preziose nella cava. Si possono costruire mobili, utensili e decorazioni al banco da lavoro. Si può andare a pesca in uno dei tanti punti adibiti alla pesca (con un minigioco molto simpatico che assomiglia a un rhythm game).

Il minigioco della pesca

Se ci si inizia a sentire soli si può sempre scendere al villaggio per fare un salto al negozio locale, dove comprare nuovi semi e oggetti d'arredamento, o fermarsi al ristorante locale per mangiare qualche piatto tradizionale o, ancora, andare in farmacia o dall'artigiano locale. Si possono, inoltre, accettare incarichi da parte dei cittadini che, se portati a termine, ci ricompenseranno generosamente. Di tanto in tanto passerà in città anche un allevatore disposto a vendere animali da portare con noi in fattoria e accudire.

Piccola sosta fuori dal ristorante

Tutto questo lavoro, però, porta a stancarsi. Quando il vigore è arrivato al capolinea, a meno che non si abbia a disposizione del cibo con sé o si sia disposti a spendere qualche centinaio di yen al ristorante (se è ancora aperto), rimane poco altro da fare se non andare a letto.

Insomma, una vita da sogno che si scandisce giorno per giorno, dalla mattina alla sera, seguendo il passare delle stagioni che portano con sé nuovi tipi di interazioni e nuovi problemi da risolvere sul campo.

Azioni di buon vicinato

Alla luce carina e coccolosa della giornata si contrappone quella delle tenebre notturne. Sta a noi, dopo il primo, inevitabile incontro con l'esterno, decidere se uscire e infrangere la prima e tante altre regole del Codice per esplorare le terre ammantate dal buio, con tutti i rischi derivanti dagli abitanti spettrali che vagano per la foresta, o se fare i bravi cittadini e tornare sotto le coperte fino a che il sole non compaia nuovamente alto nel cielo.