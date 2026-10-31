Terraria si prepara ad accogliere il crossplay con la versione 1.4.6, ma manca ancora qualche ritocco

Re-Logic ha completato la prima fase dei lavori sul crossplay di Terraria, ma gli ultimi test hanno evidenziato alcuni problemi da risolvere prima dell'approvazione e del debutto ufficiale.

Dopo una lunga attesa, finalmente il crossplay sta per arrivare su Terraria, permettendo ai giocatori di diverse piattaforme di giocare insieme. Per l'occasione, il team ha colto l'opportunità per aggiornare la community sullo stato dei lavori, confermando che la nuova funzionalità è in una fase avanzata dopo una serie di ritocchi e test approfonditi. Gli sviluppatori speravano di inviare l'aggiornamento alle piattaforme già all'inizio di questa settimana, ma gli ultimi test hanno evidenziato alcuni problemi che dovranno essere risolti prima di procedere. Di conseguenza, sarà necessario attendere ancora un po' prima che il crossplay possa arrivare ufficialmente.

Ancora qualche problema Re-Logic ha dichiarato di aver completato la prima fase dei lavori e di essere attualmente impegnata negli ultimi test, prima di inviare l'aggiornamento 1.4.6 alle piattaforme per l'approvazione. Durante le verifiche, tuttavia, sono emersi alcuni problemi che il team dovrà risolvere prima di poter procedere. Se tutto andrà secondo i piani, la procedura di invio dovrebbe riprendere a breve, anche se al momento non è stata comunicata una data precisa per il debutto ufficiale del crossplay. "All'inizio di questo mese abbiamo dato gli ultimi ritocchi alla Fase Uno del Crossplay e l'abbiamo poi sottoposta a test approfonditi. Data la portata di questo aggiornamento, trattandosi di una nuova funzionalità che coinvolge più piattaforme, prevediamo che Terraria 1.4.6 sarà sottoposta a un esame più rigoroso durante il processo di approvazione", si legge. Il crossplay di Terraria dovrebbe arrivare leggermente più tardi del previsto "Avremmo voluto inviare l'aggiornamento su tutte le piattaforme all'inizio di questa settimana, ma l'ultima serie di test ha evidenziato alcuni aspetti che dovranno essere risolti prima di poter procedere. Non prevediamo che ci vorrà molto tempo per risolvere il problema, ma al momento non è ancora pronto. Molto probabilmente - se tutto andrà per il meglio - dovremmo tornare in linea con i tempi previsti entro la prossima settimana". L'aggiornamento sarà quindi principalmente incentrato sul crossplay, ma ovviamente vi aggiorneremo in caso di ulteriori novità.