Warhammer 40,000: Battlesector – Necrons, la recensione del DLC con la nuova fazione

Dopo aver passato sessanta milioni di anni in una tomba è naturale che al risveglio uno possa essere nervosetto. Pensate se a risvegliarsi, invece di un singolo individuo, fosse un intero popolo, oltretutto non proprio ben disposto verso le altre specie e razze che popolano l'universo. Il tentativo di massacro sarebbe assicurato.

In totale il DLC aggiunge quattordici nuove unità, dei nuovi eroi e delle nuove abilità. I nuovi eroi sono il Signore supremo Necron, sostanzialmente un'unità di supporto che potenzia le altre unità, e il Plasmancer, un'unità da combattimento davvero potente che causa danni elevati e che dispone di abilità uniche legate proprio allo scontro diretto. Le unità normali, invece, sono quelle conosciute e amate dagli appassionati di Warhammer 40.000. Abbiamo quindi Necroguardie, Pretoriani del Triarcato, Guerrieri, Necrocecchini, Distruttori Pesanti Lokhust, La Falce della Notte e il Vascello Annihilation, tanto per citarne alcune.

I Necron sono una fazione dalle caratteristiche uniche, capace di modificare in modo sostanziale le strategie di battaglia del giocatore, abituato ai più tradizionali Blood Angels e Tyranid. La più interessante di tutte è la capacità rigenerativa delle unità, che possono di fatto recuperare da tutte le ferite, tranne quelle più gravi. Questo le rende particolarmente ostiche nelle fasi di confronto in cui c'è un sostanziale equilibrio tra le forze in campo, ma le rende leggermente più lente nelle avanzate, perché si tende a dare alle truppe il tempo di recuperare, quando possibile.

I Necron fanno il loro effetto

In concomitanza con il lancio del DLC dedicato ai Necron, Black Lab Games ha lanciato anche un maxi aggiornamento gratuito del gioco base che aggiunge la campagna Supremacy, sostanzialmente una guerra tra tre fazioni alla conquista di un pianeta, in cui per vincere bisogna eliminare le basi dei nemici, poste su delle mappe generate proceduralmente. Il funzionamento di Supremacy è molto semplice e vede un confronto continuo con gli avversari per raggiungere le risorse utili a potenziare il proprio esercito, così da poter sopravanzare gli altri. In totale la nuova campagna è formata da una dozzina di missioni, purtroppo non legate tra loro da una forte componente narrativa. Si tratta evidentemente di un contenuto da fine gioco, ottimo in particolare con i Necron, non integrabili nella campagna principale. Diciamo che è il modo migliore per sfruttare la nuova fazione, schermaglie normali a parte.

Il Necrons Faction Pack è sicuramente appetibile da tutti gli appassionati del gioco. In fondo è proprio quello che chiedevano dal lancio: nuove fazioni da usare in battaglia. Detto questo si sente un po' la mancanza di una campagna narrativa dedicata che ne magnifichi le caratteristiche e ne sfrutti in modo più profondo la mitologia.

Le unità Necron sono molto versatili sul campo di battaglia

In fondo stiamo parlando di un gioco di Warhammer 40.000, dove proprio l'epica nasce anche dalla conoscenza della storia millenaria delle singole fazioni e dai loro rapporti attraverso le ere. Vero che c'è la campagna Supremacy, ma questa è più dedicata al combattimento puro e molto meno alla conoscenza delle forze in campo. Detto questo è indubbio che Warhammer 40,000: Battlesector - Necrons funzioni e sia essenziale per gli appassionati del gioco in cerca di più contenuti. Certo, si vede quasi tutto quello che ha da offrire in pochissime ore, ma in fondo sempre di uno strategico stiamo parlando, quindi ciò che conta è la resa sul campo di battaglia e la possibilità di perfezionarsi nella conoscenza delle singole fazioni, partita dopo partita.