We Were Here Forever, la recensione di un puzzle game cooperativo impegnativo

Total Mayhem Games, dopo tre capitoli, torna in campo con un nuovo gioco cooperativo della serie We Were Here. Disponibile su PC, PlayStation e Xbox, We Were Here Forever ci mette nei panni di un esploratore, intrappolato all'interno di un castello maledetto.

Il nostro compito è fuggire, ovviamente, ma non potremo farlo da soli. We Were Here Forever è un'avventura da completare con l'aiuto di un secondo giocatore e non è possibile affrontarla in solitaria, in modo simile a giochi più famosi come It Takes Two e A Way Out. L'unica differenza, in questo caso, è che entrambi i giocatori devono comprare il gioco.

Ciò che conta, però, è la qualità finale del prodotto. Per scoprire se si tratta del videogame giusto per voi, continuate a leggere la nostra recensione di We Were Here Forever.