PlayStation Store, le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4 con i Days of Play

Dai mattoncini di plastica e le gag di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker agli zombie da affrontare con manovre in stile parkour di Dying Light 2: Stay Human , dai portali dimensionali di Ratchet & Clank: Rift Apart agli spiriti maligni di Ghostwire: Tokyo , passando per Kena: Bridge of Spirits, Call of Duty: Vanguard, WWE 2K22 e Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, ecco la nostra selezione degli affari da non perdere questa settimana.

Come scritto nella recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker , il risultato finale è un prodotto estremamente ricco , una sorta di enciclopedia della saga strapiena di scenari, veicoli e protagonisti storici, che accompagna l'azione con l'immancabile colonna sonora firmata da John Williams e con un discreto doppiaggio in italiano.

Un pacchetto assolutamente entusiasmante per tutti gli appassionati di Star Wars , che non a caso hanno lo hanno reso protagonista del lancio migliore di sempre per un gioco LEGO , con vendite eccellenti in tutto il mondo. Merito chiaramente della qualità dell'esperienza confezionata da TT Games, forte della solita dose di umorismo ma anche di un grande rispetto per i materiali di partenza.

Prima promozione in assoluto e dunque prezzo più basso di sempre per LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (PS5 e PS4, 47,99€ anziché 59,99), il tie-in a base di mattoncini di plastica che include in un'unica soluzione tutti e nove i film della celebre saga cinematografica, dunque la trilogia prequel, la trilogia originale e la nuova trilogia.

All'evoluzione dell'ambientazione si accompagna un sistema di parkour ancora più sfaccettato e spettacolare, che consente di eseguire manovre al limite per spostarsi rapidamente da un tetto all'altro ma anche per affrontare i nemici, che si tratti di non-morti o di esseri umani come noi; il tutto nell'ambito di una campagn che si sviluppa sulla base delle decisioni che prenderemo. La recensione di Dying Light 2: Stay Human .

Dying Light 2: Stay Human (PS5 e PS4, 55,99€ anziché 69,99) riprende le tematiche del primo capitolo per mostrarci cos'è successo al mondo dopo la diffusione del virus che ha trasformato la maggior parte delle persone in zombie , mettendoci nei panni di un nuovo protagonista, Aiden Caldwell, e collocando la storia all'interno di una città fortificata dove ogni giorno si scontrano fazioni in lotta fra di loro.

La storia del gioco si basa sui portali dimensionali e vede i due protagonisti proiettati in una realtà in cui il loro acerrimo nemico Nefarious è diventato imperatore e l'unica che cerca di contrastarlo è una lombax femmina, Rivet . Fra combattimenti frenetici e sequenze sorprendenti, il titolo di Insomniac Games non mancherà di conquistarvi: ne abbiamo parlato nella recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart .

Prezzo più basso di sempre anche per Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5, 49,59€ anziché 79,99), una delle esclusive più importanti per PlayStation 5 . Disegnata appositamente per la console Sony, l'esperienza si conferma capace di sfruttare appieno le potenzialità della piattaforma next-gen ed è dunque dotata di una grafica davvero spettacolare, arricchita anche da elementi in ray tracing.

La fusione delle due anime consente al personaggio di attingere a una serie di abilità speciali che gli permetteranno di affrontare i mostri che hanno assediato Tokyo e scacciarli una volta per tutte, muovendosi liberamente in un open world davvero affascinante e legato a doppio filo alle leggende del folklore nipponico: ulteriori dettagli nella nostra recensione di Ghostwire: Tokyo .

Disponibile a metà prezzo grazie ai Days of Play, Ghostwire: Tokyo (PS5, 34,99€ anziché 59,99) ci catapulta nella capitale giapponese nel bel mezzo di un evento sovrannaturale, quando un'orda di spiriti maligni invade la città allo scopo di farla sprofondare nel terrore. Protagonista dell'avventura è Akito, un ragazzo che rimane ucciso nelle sequenze iniziali del gioco ma viene riportato in vita grazie all'intervento del fantasma di un investigatore dell'occulto.

Altri giochi in offerta

Kena: Bridge of Spirits, una sequenza di combattimento

Kena: Bridge of Spirits (PS5 e PS4, 25,99€ anziché 39,99) è disponibile al prezzo più basso di sempre grazie alle nuove promozioni del PlayStation Store: si tratta di un'occasione da non perdere per acquistare la splendida avventura sviluppata da Ember Lab, in grado di coinvolgerci fin dalle prime battute in una storia avvincente e caratterizzata da una grande atmosfera. La recensione di Kena: Bridge of Spirits.

Imperdibile anche Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri (PS5, 29,99€ anziché 49,99) la raccolta rimasterizzata che include Uncharted 4: Fine di un Ladro e l'espansione stand alone Uncharted: L'Eredità Perduta, ovverosia due splendidi action adventure con personaggi straordinari, sequenze altamente spettacolari e scenari pieni di fascino da esplorare alla ricerca di tesori perduti. La recensione di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri.

Call of Duty: Vanguard, alcuni dei protagonisti della campagna single player

Call of Duty: Vanguard (PS5, 51,99€ anziché 79,99; PS4, 41,99€ anziché 69,99) è disponibile a prezzo ridotto ed è dunque il momento giusto per recuperarlo qualora ne abbiate rimandato l'acquisto finora: sebbene la campagna single player del gioco non faccia gridare al miracolo, sul piano delle modalità multiplayer l'esperienza firmata da Sledgehammer Games si conferma decisamente divertente. La recensione di Call of Duty: Vanguard.

Rientra infine tra le offerte, anche qui al prezzo più basso di sempre, WWE 2K22 (PS5, 52,49€ anziché 74,99; PS4, 48,99€ anziché 69,99), la nuova edizione del gioco di wrestling prodotto da 2K Games che introduce diverse novità sul piano del gameplay, rivoluzionando il sistema di controllo e rendendo i match sicuramente più vivaci rispetto al passato, sebbene la strada da fare sia ancora tanta: ne abbiamo parlato nella recensione di WWE 2K22.

Le promozioni dei Days of Play non finiscono qui, naturalmente: potete controllare l'elenco completo dei titoli in offerta visitando questa pagina.