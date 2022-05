Virtual Arena: ultima giornata esplosiva per il talk-in-action su Twitch

Oggi pomeriggio si chiede l'intensa tre giorni di giorni di Virtual Arena, il talk-in-action Twitch organizzato e promosso da ProGaming Italia. Come già avvenuto per le giornate precedenti, la diretta prenderà il via alle ore 14:00, sempre sul canale Twitch ufficiale di Virtual Arena o su quello di Multiplayer.it con una live che vedrà non solo tanti ospiti ma anche alcune delle partite più spettacolari del campionato nazionale di Valorant, l'Agents Series 2022.

Come di consueto le attività, i quiz e i talk di approfondimento sono condotti da host d'eccezione ormai entrati nel cuore degli spettatori: Nennella, Roberta "Ckibe" Sorge, Emanuele Gregori e Luigi Ragoni.

Ecco il programma completo dell'ultima giornata!

Il programma del 29 maggio

Saranno quattro i match dell'Agents Series 2022, commentati dai caster Roberto "Slimo0" Zappia e Simone "Lamella" Sfolcini: i Macko Esports sfideranno gli Yutoru; gli Axolotl dovranno vedersela con gli FDP Esports, QLASH affronteranno i MKERS e, infine, gli Yutoru torneranno nell'agone digitale contro i QLASH.

Nel corso della giornata tornerà Kesten, questa volta in compagnia di Ava Hangar, la quale ci parlerà della sua carriera, del politically correct e del potere che la "maschera" può avere nel veicolare un messaggio d'inclusività.

Gli ospiti dell'ultima live saranno Rob McQuack, vlogger tra i più conosciuti in ambito cinefilo il quale in compagnia di un ospite esclusivo approfondirà il tema dell'inclusività nella settima arte, dal mondo del cinema, sino al doppiaggio.

Infine, Nello "Hollywood285" Nigro coach della eNazionale di FIFA e Giulia Costa, fitness model e influencer che ci racconteranno come la tecnologia sia un valido aiuto e uno strumento efficace per "rivoluzionare la propria vita" e, perché no, realizzare i propri sogni.

Main Sponsor dell'iniziativa è Euronics, il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica, che insieme al suo partner Lenovo conferma ancora una volta l'impegno nel mondo gaming. Inoltre, tra i protagonisti ci sarà anche l'E-Park di PGI, nato in collaborazione con Treedom, il primo sito che realizza ecosistemi sostenibili attraverso la piantumazione di nuovi alberi, per compensare la quantità di CO2 emessa durante gli eventi di Esport.

In occasione della Virtual Arena, i partecipanti potranno riscattare un albero ed entrare a far parte della foresta in Kenya di ProGaming Italia tramite sistema di hype train su Twitch o attraverso momenti di gioco, quiz e sondaggi.