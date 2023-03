What the Bat è un'esperienza che non può mancare nella libreria di tutti i possessori di un visore per la realtà virtuale. Tante sono le risate che ci ha regalato con i suoi puzzle assurdi e irriverenti che ci sentiamo di raccomandarlo unilateralmente. Il suo unico difetto è il prezzo, ancora un po' troppo alto per un'esperienza che dura circa quattro ore, ma non appena sarà in saldo questo generatore automatico di sorrisi non può scapparvi.

Gli sviluppatori danesi di Triband sono tornati dopo il successo di What the Golf, il folle videogioco che prende il concetto alla base dello sport per gentiluomini e lo trasforma in un turbine di scenari senza senso e divertentissimi. What The Bat fa la stessa cosa mettendovi, in realtà virtuale, nei panni di una persona con due mazze da baseball al posto delle mani.

Gli scenari in cui vi ritroverete saranno il suo viaggio, da bebè ad adulto, costellato di situazioni nelle quali dovrete fare i conti con il fatto che il suo unico modo di interagire con il mondo sono delle mazze da baseball.

La grafica e i personaggi assurdi che hanno reso iconiche le opere di Triband fanno ritorno e in questa recensione di What the Bat vi spiegheremo come questo gioco, con la sua ironia perfettamente mescolata al nonsense, è uno dei migliori prodotti di lancio per il PS VR2, ma è anche disponibile per Meta e Steam VR. Come dicono gli sviluppatori "Attenzione: questo gioco non vi renderà dei migliori giocatori di Baseball".