World War 3, la recensione di uno sparatutto free to play senza identità

Il mondo degli sparatutto in prima persona free to play è più affollato che mai e ogni nuovo arrivato, per non annegare, deve presentarsi al pubblico con un'identità forte e un gameplay solido. Questo non è il caso di World War 3 che, in entrambe le categorie, non riesce a raggiungere i traguardi dei suoi concorrenti a causa di alcuni problemi tecnici, ma soprattutto di una diffusa mancanza di originalità.

Sviluppato dai polacchi di The Farm 51, World War 3 ha una fortissima iconografia slava nelle personalizzazioni, nelle armi, nei soldati e soprattutto nelle mappe che ricostruiscono, in alcuni casi molto bene, alcune location iconiche dell'Europa dell'est e della Russia. Prendendo in mano le armi di World War 3, però, ci vuole poco ad accorgersi delle tante piccole cose che non funzionano nel gioco.

La sua premessa è semplice: cercare di unire Call of Duty e Battlefield per creare un'esperienza fluida come lo sparatutto di Activision e modulare come quello sviluppato da DICE. Il problema è che, allo stato attuale delle cose, il gioco non punta a creare qualcosa di nuovo o innovativo ma si limita a copiare funzioni e modalità da uno e dall'altro.

Essendo free to play e sfruttando elementi di giochi che possono costare decine di euro anche mesi dopo l'uscita, però, l'opera di The Farm 51 potrebbe ritagliarsi una sua nicchia di appassionati e con questa recensione di World War 3 potrete capire se sia un'esperienza che fa per voi.