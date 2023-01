John Carmack ha ringraziato American McGee per aver ripagato un debito dopo 25 anni

American McGee ha voluto ripagare un debito contratto con John Carmack ai tempi di id Software. A riportarlo è stato Carmack stesso, notando che sono passati ben venticinque anni da allora. Ne è nato un bel dialogo tra i due, che ha coinvolto anche altri ex-id, non tutti propriamente entusiasti di quegli anni.

Carmack: "Quando iniziai ad avere successo a vent'anni, ci fu un periodo in cui prestavo soldi a chiunque me li chiedesse. Uscirono somme da sei cifre per spese improvvise, avviare una compagnia, fare un pagamento ecc. La maggior parte di quelle persone non si è fatta più avanti e io non le ho pressate. Per me fu un'esperienza istruttiva, che mi permise di valutare meglio il comportamento generale delle persone. Non credo che non volessero ridarmi i soldi, ma le cose a volte non vanno come hai pianificato. Con mia grande sorpresa, quasi venticinque anni dopo, uno dei debiti più grossi è stato ripagato. American McGee fu un caro amico e un collega su Quake e spesso gli anticipai dei soldi per varie ragioni. Ha finito per sviluppare giochi in Cina e gli ho augurato ogni bene, ma con lui ho avuto solo contatti sporadici. Sono una persona che non guarda al passato, ma lui mi ha contattato e mi ha detto che il debito gli ha sempre pesato, che la sua nuova compagnia sta andando bene e che voleva ripagarmi. L'ho trovato commovente dopo tutto questo tempo e devo aggiornare il mio personale modello di comportamento delle persone in positivo."

Carmack ha anche aggiunto una nota sulla nuova attività di McGee: "Inoltre è una lezione interessante che dopo decenni nell'industria dei videogiochi, stia trovando un grandissimo successo producendo peluche... Tenete sempre gli occhi aperti per nuove opportunità."

Se siete curiosi, il sito dei peluche di McGee è questo.

McGee di suo ha ringraziato nei commenti: "Grazie per il tuo esempio e la tua gentilezza. Mi hai tirato fuori da una vita difficile e mi hai messo su di una strada completamente diversa."