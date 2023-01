The Last of Us, serie TV: l'attrice di Ellie Bella Ramsey ha sofferto per la tossicità dei fan

L'attrice protagonista della serie TV di The Last of Us, Bella Ramsey, ha detto la propria sulle reazioni del pubblico al casting. Ricordiamo che Ramsey interpreta Ellie, ma molti l'hanno criticata in quanto non assomiglierebbe al personaggio del videogioco. Si tratta della tipica tossicità da internet, ma in questo caso l'attrice svela di averne risentito molto.

In un articolo del New York Times, è stato sottolineato che Bella Ramsey aveva 17 anni quando è stato annunciato il suo casting e la ragazza ha rivelato che è stata la prima volta durante la quale ha ricevuto critiche da parte degli spettatori.

Ovviamente vi sono stati anche commenti positivi, ma Ramsey ha sottolineato di non aver creduto a tale lato del pubblico e di essersi invece lasciata influenzare dai commenti più aggressivi e tossici sul suo aspetto.

Lo showrunner Craig Mazin ha sottolineato che sul set la ragazza dimostrava di avere dei dubbi su se stessa e di soffrire di ansia, ma nel momento nel quale la telecamera ha iniziato a riprendere è riuscita a superare i problemi. Ramsey ha dichiarato di essere diventata più fiduciosa nelle sue capacità solo di recente, ma non pensa che questa fiducia resterà a lungo.

"Solo di recente ho accettato di essere Ellie, di potercela fare e di essere una brava attrice", ha detto. "Ma questo durerà per qualche settimana e poi penserò di essere di nuovo terribile. È così che funziona".

Le recensioni della serie TV di The Last of Us sono mediamente molto positive e tutti gli attori coinvolti sono stati elogiati per la loro interpretazione. Potete leggere anche la nostra recensione a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che The Last of Us andrà in onda a partire dal 16 gennaio 2023 su Sky e NOW.