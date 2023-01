Doom 3: ex-id Software accusa Tom Willits di averlo fatto finire in terapia per crunch e pressioni

L'ex id Software Christian Antkow ha attaccato ferocemente Tim Willits, uno dei fondatori dello studio, nonché direttore dello stesso fino al 2019, per averlo fatto finire in terapia a causa del crunch e delle pressioni ricevute durante lo sviluppo di Doom 3.

La polemica è nata sotto al tweet in cui Carmack ha ringraziato McGee per aver ripianato un vecchio debito. Antkow ha prima ringraziato Carmack per avergli prestato dei soldi, dicendo anche di essere contento per il comportamento di McGee, finalmente maturato. A quanto pare i due non si lasciarono proprio benissimo, ma l'uomo non nutre alcun risentimento verso lo sviluppatore di Alice. Da lì è iniziato il suo sfogo contro Willits.

Christian Antkow: "Anche io mi sono lasciato il passato alle spalle, a essere onesti. È bello risentirti. La vita ci ha portato a seguire strade strane e differenti.

Ma Tim Willits vada a fanculo. Uno degli esseri umani più orrendi con io abbia avuto il dispiacere di dover interagire."

Al che l'utente Fergal Kelly gli ha fatto notare di averlo taggato. Antkow ne ha approfittato per ribadire il suo punto di vista: "Non me ne frega niente. Non succede spesso di incontrare un esponente degli homo sapiens che sia capace di ferire la tua psiche in modo permanente. Il tizio fu responsabile della mia terapia e dei farmaci che iniziai a prendere. Non mi piace la gente cattiva. Ne potrei raccontare di storie sul crunch di Doom 3..."

A quel punto l'utente Final Chad gli ha chiesto di raccontarle, ma Antkow ha risposto che: "Voglio dire, solo il fatto che sia finito in terapia dovrebbe farti capire abbastanza. Felice di averlo fatto, perché sono diventato un umano migliore. Non volli permettere a quell'orrenda creatura di rovinarmi. Ora sono in un posto decisamente migliore."