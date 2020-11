Assassin’s Creed Valhalla, guida alla missione del Signore degli Anelli

Dove trovare la missione de Il Signore degli Anelli

Vicino alla città di Grantebridge, lungo il fiume, si trova una piccola isoletta. Su di essa è posizionato un piccolo campo circondato da un altrettanto piccola palizzata in legno. Qui troverete un uomo che si presenterà a voi come il re del Norsexe. Questi, in cambio di un favore, vi propone un'alleanza con il suo regno, che si limita all'isola sulla quale si trova (sì, lui è l'unico abitante).