Assassin’s Creed Valhalla, guida alla missione di Death Stranding

In questa guida vi mostriamo come completare la missione di Death Stranding in Assassin's Creed Valhalla.

Death Stranding è stato, nel bene e nel male, un punto di svolta per il panorama videoludico, tanto che diverse software house hanno mostrato il loro apprezzamento per il titolo di Kojima Productions.

Il nuovo capitolo della saga di Assassin's Creed ha preso subito la palla al balzo per inserire un sostanzioso easter egg all'interno del mondo di gioco, tramutandolo addirittura in un incarico quasi nascosto. Vediamo come portarlo a termine in questa guida alla missione di Death Stranding in Assassin's Creed Valhalla.

Come attivare la missione Prima di tutto, dovrete costruire l'emporio al vostro accampamento. Fatto ciò, dirigetevi sul retro della tenda.

Qui troverete quattro oggetti e una nota. Su quest'ultima sono riportati i luoghi dove consegnare i suddetti oggetti, sparsi per le terre inglesi. Prima di iniziare a consegnare, andate a parlare con Yunli (la mercante dell'emporio). Questa vi dirà cosa rappresenta quel messaggio e perché si trovava lì.

Ora dovete solo scegliere uno degli oggetti, caricarlo sulle spalle e raggiungere i luoghi con le vostre possenti gambe. Avete capito bene. Non potrete utilizzare il cavallo perché tali oggetti contano allo stesso modo di cadaveri o giare d'olio.

Quindi le cose sono due: o vi avventurate a piedi (calcolando la lentezza dovuta al peso degli oggetti), oppure mettete il carico su una barca (che sia il vostro drakkar o una zattera), vi avvicinate alla presunta destinazione e poi continuate comunque a piedi. Consigliamo di consegnare un oggetto alla volta. Non caricateli tutti su un'imbarcazione perché potrebbero sparire se vi allontanate troppo da essa e, quindi, comunque costringervi a tornare all'insediamento.

Inoltre, le posizioni non sono riportate sulla mappa, ma vanno trovate in base agli indizi contenuti nel messaggio iniziale (che potete consultare quante volte volete, dato che si trova nella vostra borsa, all'interno dell'inventario).

La lastra di pietra Iniziamo dalla lastra di pietra, quella che ci ha fatto sudare di più. Il destinatario si trova a sud-est di un ponte nel sud del Lincolnscire.

Non potete immaginare la difficoltà nel trovare il ponte. Dapprima abbiamo pensato che potesse trattarsi di quello che unisce tale regione al Ledecesterscire, proprio nei pressi di Ledecestre. Ma, dopo ore di ricerca, abbiamo finalmente capito che la divisione della regione non comprendeva un centro e, quindi, abbiamo trovato la fattoria vicino al ponte sud della città di Lincoln.

Lasciate la lastra ai piedi della signora subito fuori la porta e questa vi ricompenserà con dell'argento, ringraziandovi per la consegna.

La giara di idromele all'acqua di rose Questa destinazione è quella più ostica, se parliamo di livello della regione. Con un bel 220, il Glowecestrescire non è di certo un territorio da percorrere a piedi per i novellini. Quindi, vi consigliamo di avventurarvici solo quando il vostro livello si avvicinerà almeno minimamente a quello riportato, altrimenti basterà veramente un pollo che si indigna per farvi dover ricominciare tutto daccapo.

In ogni caso, evitate le strade e fate attenzione agli animali in zona. La capanna dell'eremita si trova poco più a nord della fonte di Sabrina. È anche ben visibile sulla mappa, dato che è l'unico edificio civile lì in zona.

La cassa di ciotole Può sembrare facile questa consegna, ma non lo è affatto. L'obiettivo si trova a Ledecestre, una zona ostile con diverse guardie che pattugliano le strade della città.

Come prima cosa, mettete il carico su una piccola imbarcazione e dirigetevi a destinazione. Non attraccate direttamente al porto della città, ma proseguite lungo il fiume, così da entrare attraverso un varco presente nelle mura occidentali.

Una volta dentro, utilizzate spesso l'Vista di Odino per localizzare i nemici. Il destinatario si trova nell'edificio all'angolo tra le strade che collegano le terme romane e la chiesa.

L'incudine L'incudine è molto più semplice da consegnare. Vi basterà dirigervi alla porta occidentale di Lunden. Entrando dall'arcata, dirigetevi a sinistra. La bottega del fabbro è caratterizzata da diverse armature.

Anche in questo caso, va detto che ci siamo un po' persi, prendendo come fabbro quello subito a sud della chiesa (che, a nostra difesa, sembrava in tutto e per tutto un fabbro).