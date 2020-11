Assassin’s Creed Valhalla, guida alla pesca

Nonostante Assassin's Creed Valhalla sia un titolo che punta molto sul combattimento, sulle razzie, sulle morti gloriose in battaglia e sui grandi bottini di guerra, una delle attività più remunerative è la pesca. Tuttavia, la possibilità di pescare non è disponibile immediatamente. Vediamo come ottenere gli oggetti necessari e come sfruttarli al meglio in questa guida alla pesca di Assassin's Creed Valhalla .

Sbloccata la lenza, non lanciatevi subito verso il corso d'acqua più prossimo. Prima, parlate con il ragazzino che si occupa della gestione del pescato. Questo vi mostrerà le tipologie di pesci che è intenzionato a scambiare con oggetti più che interessanti, come lingotti o schemi . Scegliete il "set" che vi attira di più e andate alla ricerca delle vostre prede. Se non avete idea di dove trovarle, passate il cursore sopra l'immagine del pesce che trovate sul "contratto". Uscirà fuori un pop-up con tutte le informazioni necessarie per trovarlo più facilmente. I più semplice, solitamente, si trovano sempre in luoghi molto ravvicinati tra loro, ma non è detto che non dobbiate macinare diversi chilometri per completare un set.

Qualche consiglio per la pesca

Da quanto abbiamo avuto modo di vedere, i pesci tendono a trovarsi in gran numero vicino a punti d'interesse specifici, magari un punto d'osservazione con alla base un laghetto o qualche affluente minore dei corsi d'acqua più grandi. Certo, non è impossibile trovare diversi pesci anche lungo il Tamigi, per dire, ma è comunque sempre meglio spingersi in luoghi non eccessivamente trafficati dagli esseri umani.

Inoltre, vi sarà facile capire dove i pesci si concentrano in maggior quantità, dato che è possibile vederli mentre nuotano (non appaino nel momento in cui gettate la lenza). Questo fatto potrebbe farvi pensare che possano essere pescati anche con frecce, armi bianche oppure esplosivi di vario tipo. In un certo senso è così, potete fare tutte queste cose, ma non vi varranno come pesci pescati, in quanto è come se li rovinaste. Possono essere dei modi immediati per ottenere risorse per curarvi, ma sicuramente non sono metodi da perseguire se avete come obiettivo le ricompense del pescatore di Ravensthorpe.