Alienware X15 e X17, i nuovi notebook da gaming con Intel Core 11 gen e NVIDIA GeForce RTX 3080

Si tratta in entrambi i casi di dispositivi particolarmente sottili, dotati di uno spessore di appena 15,9 millimetri per il modello con display da 15,6 pollici e di 20,9 millimetri per il modello con display da 17,3 pollici.

Passando invece all'X17, abbiamo un pannello con risoluzione da Full HD (1920 x 1080 pixel) a Ultra HD (3840 x 2160 pixel), con frequenze di aggiornamento da 120, 165 o 360 Hz. La luminosità va da 300 a 500 nit, con specifiche differenti per quanto concerne la copertura colore e il supporto per la tecnologia NVIDIA G-SYNC.

Configurazione hardware

Alienware X15

Sotto la scocca di Alienware X15 e X17 troviamo, come detto, i processori Intel Core di undicesima generazione, nella fattispecie Intel Core i7 11800H, Intel Core i9 11900H o Intel Core i9 11900HK. Il comparto grafico viene invece affidato alle GPU NVIDIA GeForce serie 3000: RTX 3060, RTX 3070 o RTX 3080.

La memoria RAM DDR4-3200 può arrivare a 32 GB nel caso del modello da 15 pollici o a 64 GB nel caso del modello da 17 pollici, mentre lo storage consiste in soluzioni SSD NVMe PCIe M.2 da 256 GB a 2 TB, che possono essere raddoppiate con configurazioni RAID 0. La batteria che alimenta entrambi i notebook è da 87 Wh.

Entrambi i notebook sono inoltre equipaggiati con una webcam con risoluzione 720p e supporto a Windows Hello e la classica tastiera X-Series con illuminazione RGB a singolo tasto, anti-ghosting e una corsa dei tasti di 1,5mm. Sull'X17 è possibile accedere ad un'ulteriore keyboard optional con switch meccanici a basso profilo Cherry MX con una corsa maggiorato di 1,8mm. Inoltre, nel caso in cui si decida di equipaggiare il computer con una RTX 3080, viene installato un trackpad illuminato che può essere configurato con il software specifico di Alienware.

Entrambi i laptop sono disponibili esclusivamente nella colorazione "Lunar Light": lo chassis esterno è bianco mentre l'interno del computer è nero.

Come riportato da The Verge, infine, i nuovi X15 e X17 hanno perso la porta specifica per il collegamento con l'Alienware Graphics Amplifier. Il motivo è molto semplice: le performance aggiuntive nell'utilizzare una scheda grafica esterna attraverso un collegamento Thunderbolt sono particolarmente limitate, nel momento in cui i nuovi notebook supportano in modo nativo configurazioni con GPU RTX 3000. Alienware è quindi convinta che l'acquisto del modulo esterno non sia più giustificato e ha preferito concentrarsi su una maggiore efficienza della dissipazione del calore e sull'aggiunta di porte I/O extra.