Miitopia, 10 tra i Mii più sorprendenti

Abbiamo avuto modo di raccontarvi per filo e per segno le svariate possibilità creative che Miitopia offre ai giocatori. Dall'uscita del gioco su Nintendo Switch, gli appassionati si sono tuttavia divertiti a condividere online i loro Mii più fantasiosi e meglio riusciti, spaziando da personaggi spaventosi ad altri fatti spaventosamente bene. Abbiamo quindi deciso di fare una selezione, mostrandovi cosa effettivamente è riuscita a creare la community grazie alle enormi possibilità dell'editor dei Mii. Vi ricordiamo che per scaricare un Mii e aggiungerlo alla vostra collezione dovrete nella sezione Mii aprire il menù con il tasto X, scegliere aggiungi Mii e successivamente cliccare su ricevi a quel punto vi basterà inserire uno dei codici che trovate qui di seguito nei paragrafi dedicati ai personaggi. Ecco dunque 10 tra i Mii più sorprendenti che abbiamo visto creare in Miitopia.

Five Nights at Freddy's Miitopia: il personaggio di Freddy Fazbear Se pensavate di essere sfuggiti in questi anni al terrore dei personaggi di Five Nights at Freddy's beh, sappiate che non è così! Chi non si scaricherebbe questo inquietante Mii di Freddy Fazbear? Nel caso il codice per il download è: 8CHGY53.

Freezer Miitopia: il Mii di Freezer Immancabile la presenza di uno dei personaggi di Dragon Ball. I Mii sull'opera di Akira Toriyama sono davvero tanti ma quello che vi proponiamo oggi è l'inossidabile Freezer che nella sua forma finale, pronto ad affrontare Goku su Namec. Siate sicuri di voler scatenare la collera dell'Imperatore? In questo caso scaricatelo attraverso questo codice: 73FJTNK.

Usopp Miitopia: Il Mii di Usopp Un altro anime di grandissimo successo è sicuramente One Piece. Mentre il maestro Oda tiene tutti con il fiato sospeso andando a svelare numerosi misteri della sua opera in procinto di avvicinarsi al rettilineo finale, gli appassionati giocatori di Miitopia hanno omaggiato uno dei Mugiwara, ovvero la ciurma di Rufy, Cappello di Paglia. Per l'occasione ecco un bellissimo e scintillante Usopp scaricabile con il codice: 45JNVYT.

Khezu Miitopia: il Mii del Khezu Uno dei più inquietanti mostri di Monster Hunter Rise è sicuramente il Khezu, dunque perché non trasformare un dolce Mii in un mostro che segnerà i vostri incubi? Provate a sconfiggere il terrore scaricando questo Khezu con il codice: 7T2BM8F.

Scorpion Miitopia: il Mii di Scorpion Impossibile pensare all'assenza di uno dei personaggi di Mortal Kombat all'interno di un insieme di creazioni dei giocatori. Ecco dunque il celebre Scorpion non solo fare il debutto nell'ultimo film dedicato all'opera di NetherRealm ma anche in Miitopia. Il codice per il download è: 8CHGWH4.

Igor Miitopia: il Mii di Igor Igor, figura celeberrima di tutta la saga Persona è sicuramente stata una delle sorprese più inquietanti e sorprendenti allo stesso tempo di questa ricerca. Non ci credete? Beh scaricare per credere. Ecco il codice download: 57RVMK3.

Sonic Miitopia: il Mii di Sonic Rimanendo in tema videoludico non poteva mancare il porcospino blu più veloce e famoso di sempre. Ecco la versione Mii di Sonic the Hedgehog. Codice download: 4K89M7X.

Crash Bandicoot Miitopia: il Mii di Crash Se da una parte abbiamo Sonic dall'altra non poteva mancare Crash Bandicoot a contro bilanciare l'altare dei rifacimenti in salsa Mii dei più celebri personaggi videoludici. Una trasposizione esotica ed estrosa quella di questo Mii ma sicuramente d'impatto. Codice download: 5PF018J.

Troll Face Miitopia: il Mii della Troll Face L'estro dei giocatori non ha limiti e barriere. Dunque non ci si poteva aspettare che la Troll Face non invadesse anche Miitopia. Imperdibile. Il codice download è: 6C0C3DL.