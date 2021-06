Sea of Thieves, la WWDC di Apple e il Risponde nel pomeriggio Twitch di Multiplayer.it

Ecco gli appuntamenti più importanti del pomeriggio Twitch di Multiplayer.it. Alle porte dell'E3 2021 e delle maratone che faremo per seguire con voi tutte le conferenze, il nostro pomeriggio live parlerà di Sea of Thieves con Andrea Conte e Alessia "Alyam" Maldotti, della WWDC di Apple con Antonio Moro e ci sarà spazio anche per il tradizionale Risponde con Vincenzo Lettera.

Si apre alle 14 con un misterioso Let's Play di Francesco Serino che però tornerà a partire dalle 17 con un'interessantissima intervista a Andrea Conte e Alessia "Alyam" Maldotti. Il primo è il gestore della community di Sea of Thives, mentre la seconda è la campionessa europea della modalità PvP del gioco.

Nel mezzo c'è il classico appuntamento con Vincenzo Lettera e il Multiplayer Risponde. Si tratta del momento nel quale potrete fare tutte le domande del mondo al nostro direttorissimo, così da testare la sua conoscenza ludica a 360°.

Alle 18:30, invece, arriverà Antonio Moro di Lega Nerd che ci presenterà col suo stile unico e mai sopra le righe la WWDC si Apple. Chissà cosa propone di nuovo la casa di Cupertino.

Alle 21, infine, chiudiamo con un po' di Apex Legends in compagnia di FireZ.