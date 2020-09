Assassin's Creed Valhalla: ecco il trailer della storia da Ubisoft

Assassin's Creed Valhalla torna a mostrarsi con uno spettacolare trailer incentrato sulla storia di questo nuovo capitolo della celebre serie Ubisoft, con un montaggio di varie scene d'intermezzo e panoramiche che fornisce una buona idea di quello che ci troveremo ad affrontare nel gioco.

Assassin's Creed Valhalla racconta la storia del vichingo Eivor e della sua avventura per portare il proprio popolo verso una nuova terra. Si passa dunque dalla Norvegia alla Gran Bretagna medievale, fuggendo dalla guerra inevitabile in Scandinavia per trovarsi nel bel mezzo di una nuova, ancora più complessa e sanguinaria, nella grande isola europea.

Ovviamente il trailer della storia non può svelare troppo sulla trama, ma si intuiscono già alcuni elementi preponderanti: in particolare, Eivor e il suo popolo dovranno combattere per poter reclamare la nuova terra, e i nemici saranno molteplici visto che la Gran Bretagna a quell'epoca è divisa in diversi territori sottoposti a vari sovrani.

Non solo: al di là della guerra con i sassoni, un'altra minaccia ancora più oscura sembra celarsi nella terra britannica, qualcosa di sconosciuto e nuovo per Eivor, ma dal quale il protagonista verrà investito in pieno a quanto pare. In questo elemento si trova probabilmente il collegamento con la lunga trama di Assassin's Creed, come si nota verso la fine del trailer.

Assassin's Creed Valhalla si era mostrato proprio nei giorni scorsi con un nuovo video di gameplay con esplorazione e pesca, giunto dopo la conferma che il gioco gira anche su PS5 a 4K e 60 fps, oltre a Xbox Series X.