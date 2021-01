Assembla che ti Passa #282

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

I protagonisti principali del CES 2021 sono stati i nuovi portatili da gioco equipaggiati con GeForce RTX 3000 che molti costruttori hanno sposato con i nuovi Ryzen 5000 mobile consacrando il successo dell'architettura Zen 3. Ma la presenza di Intel si è fatta sentire comunque sentire con modelli ancora equipaggiati con Comet Lake, ma pensati per fare il salto con l'arrivo di Rocket Lake, e con gli ultraportatili equipaggiati con le CPU Tiger Lake, forti della nuova grafica intergrata Intel Xe che garantisce ottime prestazioni.

Inoltre Intel ha annunciato la serie Tiger Lake-H che spingendo i consumi da 15 a 45W promette incrementi prestazionali sensibili sia dal punto di vista grafico che in quanto a potenza, promettendo i 70fps in 1080p in titoli come Valorant e Destiny 2. Ovviamente non stiamo parlando di Cyberpunk 2077, ma stiamo comunque parlando di passi in avanti netti per il gaming e le applicazioni grafiche anche in ambito ultraportatile, con un conseguente aumento nell'appeal di dispositivi decisamente più comodi da trasportare e da utilizzare in mobilità.

Ma sono ancora ben lontani dai desktop che tra poco accoglieranno i nuovi processori Rocket Lake-S, in arrivo ora ufficialmente entro la fine del primo trimestre 2021. Non a caso diversi costruttori hanno sfruttato il CES per presentare le nuove schede madri Z590 che pur non essendo necessarie, vista la compatibilità delle nuove CPU Intel con la serie 400, comportano miglioramenti nella dissipazione e il pieno supporto per tutte le feature dei nuovi processori. Questi infatti, pur vincolati ai 14 nanometri e all'eredità di architetture ormai datate, godono di ottimizzazioni prese dai transistor a 10 nanometri, di PCIe 4.0 con 20 corsie disponibili e del supporto nativo per la memoria a 3200 MHz. Il tutto con un incremento sensibile in termini di potenza bruta, con un incremento del 19% in termini di IPC.

Spariscono però due core rispetto al 10900K e resta immutata la frequenza di punta che nel caso del Core i9-11900K, unico modello ad ora confermato, dovrebbe arrivare a 5.3 GHz con il Thermal Velocity Boost, confermando che i 14 nanometri, nonostante le ottimizzazioni, sono ormai a fine corsa. Non a caso la serie Rocket Lake avrà breve vita, facendo da riempitivo in attesa dei processori di nuova generazione che hanno fatto una prima comparsata proprio in occasione del CES 2021.

Purtroppo Intel non si è sbottonata sulle specifiche del prototipo Alder Lake, ma ne sapremo di più presto, visto il lancio previsto per la seconda metà del 2021 di una serie che guarda senza dubbio al futuro. Si affida infatti all'interessante formula big.LITTLE che affianca una serie di core ad alte prestazioni, in questo caso Golden Cove, con core sprovvisti di Hyper-Threading e pensati per l'efficienza. Il tutto condito da transistor a 10 nanometri di seconda generazione, Intel XE 12.2, memorie DDR 5 e, forse, anche interfaccia PCIe 5.0, possibile ciliegina della torta per processori decisamente versatili e centrali nei piani di Intel, sia in chiave desktop che laptop.

Tra le altre novità desktop del CES 2021 troviamo la GeForce RTX 3060 su cui torniamo brevemente viste le lamentele legate alla possibilità che risulti ancor più difficile da trovare delle GPU di nuova generazione già immesse sul mercato. Questo a causa dei 12 GB di memoria equipaggiata che sono superflui nel gaming in 1080p, target dichiarato di questa GPU che punta ai 60fps con ray tracing attivo, ma sono utili in ambito professionale e potrebbero piacere parecchio ai minatori di criptovalute visto il TPD di 170W della scheda. Ed è da qui che nasce il timore che le RTX 3060 siano destinate a restare un sogno per molti, almeno fino a quando il mercato non si assesterà sia in termini di domanda, in questo frangente particolarmente elevata, sia in termini di produzione, frenata anche dalla pandemia. Non è un caso che la carestia hardware coinvolga anche schede Radeon, console e processori, rendendo molto complicato, e più costoso del previsto, passare alla tanto attesa nuova generazione. Aspettare, però, potrebbe avere un senso.

Sappiamo già che la GeForce RTX 3080 Ti è in cantiere e sappiamo anche che AMD è al lavoro sul suo upscaling basato sull'intelligenza artificiale, una tecnologia che dovrebbe rendere più appetibili le nuove Radeon, con il recupero di almeno parte dello svantaggio rispetto a NVIDIA nei giochi con supporto per DLSS 2.0. Inoltre siamo sempre più vicini all'arrivo di schede grafiche da gioco per desktop basate su architettura grafica Intel Xe. Ce lo dicono i rumor e ce lo dice la comparsa nei driver Intel di una GPU Xe-HPG chiamata DG2 che dovrebbe contare su 512 Execution Unit, promettendo come minimo almeno 5 volte le prestazioni delle attuali soluzioni integrate Xe che arrivano a massimo 96 EU con Iris Xe Max. Ma ci aspettiamo qualcosa in più da una scheda da 4.096 shader programmabili che potrebbe corrispondere a un'opzione di fascia media.