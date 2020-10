Borderlands 3: un video presenta Bloody Harvest, l'evento di Halloween gratuito

Gearbox ha pubblicato un nuovo trailer di Bloody Harvest, il folle evento di Halloween di Borderlands 3. Bloody Harvest è disponibile gratuitamente su PS4, Xbox One, PC e Stadia. Si tratta di un gradito ritorno, dato che la Bloody Harvest è ormai una tradizione nel mondo di Borderlands. Dall'8 ottobre fino al 5 novembre dovrete affrontare orde di nemici posseduti e decisamente arrabbiati.

Il trailer dà un piccolo assaggio di quello che dovremo fare in questi giorni: combattere e ancora combattere. Solo che questa volta i nemici e le ambientazioni saranno -ovviamente- a tema Halloween, tutti zucche, teschi, zombie e pipistrelli.

Ci sarà anche una speciale versione del Capitano molto più incavolata che in passato, in grado di scatenare un vero e proprio inferno in terra. Per coloro che supereranno tutte queste avversità saranno messe a disposizione tantissime ricompense a tema, come armi, skin e accessori davvero terrificanti.

Terminato questo evento, sarà il turno di "festeggiare" l'arrivo di Borderlands 3 su Xbox Series X|S e PS5: Gearbox organizzerà qualcosa di speciale per l'occasione?