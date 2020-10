Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, dove trovare le Monete XP della Settimana 7

Le Monete XP della Settimana 7 sono ora disponibili su Fortnite Stagione 4 Capitolo 2. Se non sapete di cosa stiamo parlando siete rimasti molto indietro, ma non preoccupatevi: questa guida vi sarà molto utile.



Cosa sono le Monete XP? Si tratta di gettoni colorati sparpagliati per la mappa di gioco di Fortnite dagli sviluppatori di Epic Games. Ognuno garantisce un certo ammontare di punti esperienza, a seconda della rarità: non comune (verde), rara (blu), epica (viola) e leggendaria (arancione - oro). In più raccogliendo molte monete completerete le schede punti, ottenendo esperienza aggiuntiva. Vi abbiamo già spiegato dove trovare quelle della Settimana 6.



Passiamo al punto successivo: cioè dove trovare le monete della Settimana 7. Le monete verdi questa settimana si trovano a nord di Castello Corallo, poi ad est di Corso Commercio e subito ad est di Brughiere Brumose. Tre monete blu sono invece a Siepi d'Agrifoglio, Sabbie Sudate e a sud-est di Parco Pacifico. Due monete viola possono essere raccolte a Castello Corallo e nella parte settentrionale della Foresta Frignante. Infine c'è una moneta d'oro nel covo di Victor Von Doom, a Dominio di Doom (Parco Pacifico). Vi bastano?



L'immagine qui di seguito riportata vi permetterà di conoscere immediatamente tutte le posizioni sulla mappa di gioco: buona fortuna!