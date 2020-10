FIFA 21: un sito traccia tutti i problemi, i bug e dice quali EA sta correggendo

Electronic Arts ha aperto una pagina Trello dedicata a FIFA 21 nella quale tiene traccia di tutti i problemi e i bug che affliggono il gioco. In questo modo la compagnia americana vuole essere il più trasparente possibile con la sua utenza, informandola in tempo reale anche quali tra questi inconvenienti sta investigando e quali, invece, sono in via di risoluzione.

Si tratta di un'iniziativa molto interessante, che avvicina ancora di più il team di sviluppo con la sua vastissima utenza. FIFA 21 non è mai stato un gioco immune a problemi, ma in questo modo gli sviluppatori cercano un filo diretto con la loro community non solo per capire quali di questi vengono ufficialmente ritenuti come tali (non aspettatevi, quindi, che venga segnalato il famigerato Momentum tra i problemi sui quali stanno investigando), se c'è in corso un'investigazione per comprenderne le cause o se è in lavorazione un fix per sistemare queste cose.

La pagina dell'EA Sports FIFA Tracker può essere trovata a questo indirizzo ed è, ovviamente, in lingua inglese. Per esempio il team sta cercando di capire come mai gli oggetti di FUT non vengono correttamente mostrati dopo un gol o perché alcune volte non viene accettato un invito ad una partita su Xbox.

