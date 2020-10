One Piece, la bella Nami torna nel cosplay di lit.miracle

Inizia il fine settimana, e ovviamente noi siamo qui con un nuovo appuntamento con la rubrica dedicata ai cosplay del momento. Oggi sabato 10 ottobre 2020 saranno particolarmente contenti i fan di One Piece, perché il costume è nuovamente dedicato a Nami.



La cosplayer lit.miracle ha dedicato il suo ultimo lavoro alla Nami di One Piece. Il personaggio non ha di certo più bisogno di presentazioni: ci limiteremo qui ad osservare come l'artista abbia il fisico perfetto per interpretare Nami. E, anche se non lo fosse, l'attenzione per i particolari, per il costume e per gli accessori è tale comunque da meritare un certo apprezzamento.



Del resto questo cosplay di Nami su Instagram ha già ottenuto circa 15.000 mi piace: qualcosa vorrà pur dire. Mentre ci pensiamo vi lasciamo all'immagine, e vi ricordiamo gli altri cosplay a tema manga e anime che potete già trovare sulle nostre pagine: