Brain Training del Dr. Kawashima per Nintendo Switch disponibile, ecco il trailer di lancio

Brain Training del Dr. Kawashima è disponibile a partire da oggi nella nuova versione per Nintendo Switch, e non poteva certamente mancare un trailer di lancio.



Si tratta di un grande ritorno per la serie, che ha fatto il proprio debutto su Nintendo DS nel 2006. In questa edizione per Switch, Brain Training del Dr. Kawashima include un mix di esercizi vecchi e nuovi, molto utili per allenare la mente.



All'interno troviamo troviamo diversi giochi a cui prendere parte, in singolo e anche in multiplayer (locale e online):

Calcolo digitale: risolvi operazioni matematiche usando le dita. Dopo aver eseguito il calcolo a mente, dovrai reagire rapidamente con le dita!

Morra cinese: perdi o vinci a seconda delle istruzioni usando le dita

Parole scomposte: combina le lettere per formare parole

Memoria fotografica: memorizza la foto che hai visto in precedenza

Doppia sfida: salta gli ostacoli mentre scegli il numero più alto