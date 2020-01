Samsung e 8K Association lanciano il bollino ufficiale per le TV ma infuria già la polemica

Samsung ha lanciato il bollino ufficiale che certifica le TV 8K insieme alla 8K Association, consorzio nato proprio per curare l'approdo della nuova tecnologia sul mercato e di cui Samsung è membro fondatore, tuttavia è già emersa un'importante polemica che divide i produttori di TV.



Il bollino in questione certifica che il prodotto che lo mostra ha passato i test necessari, in sostanza una autocertificazione che arriva però a patto che il TV passi un test effettuato da uno studio indipendente, cosa che dovrebbe garantire la veridicità delle informazioni.



In sostanza, per poter esporre il bollino 8K è necessario avere un pannello con risoluzione 7680 x 4320 pixel (8K, appunto), interfaccia HDMI 2.1, valore di luminanza superiore a 600 nits, codec HEVC gestione del segnale 8K in ingresso fino a 60 fps, compresi 24 e 30 frame al secondo.



C'è tuttavia chi afferma che queste caratteristiche non bastino per avere una certificazione completa e che Samsung non sia in grado di garantire un altro aspetto importante per verificare la risoluzione. La polemica viene portata avanti in particolare da LG, secondo la quale il fatto che Samsung non superi il criterio di Contrast Modulation per i suoi pannelli non li rende dei veri 8K.



Il Contrast Modulation è un parametro stabilito dall'International Committee for Display Metrology (ICDM), di cui fa parte la stessa Samsung, che riguarda un elemento particolare: il contrasto tra pixel bianchi e neri che deve essere superiore al 50%. Il test viene effettuato su linee di pixel, nelle quali deve risultare tale valore di contrasto tra i pixel bianchi separati tra loro da linee di singoli pixel neri. I TV Samsung non raggiungono la soglia del 50% e secondo LG non dovrebbero essere considerati veri 8K.



Considerando che né LG né Sony al momento aderiscono alla 8K Association, tutto questo potrebbe configurarsi come l'ennesima guerra tra classificazioni e enti di certificazione, staremo a vedere.