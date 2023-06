Bulwark: Falconeer Chronicles, il provato dello strategico ambientato nel mondo di The Falconeer

Abbiamo quindi provato la demo di Bulwark: Falconeer Chronicles per capire se adattare l'ambientazione di The Falconeer a uno strategico 4X abbia avuto senso oppure no.

Tomas Sala è uno sviluppatore solitario, diventato famoso per aver fornito a Microsoft una delle poche esclusive di lancio di Xbox Series X/S: The Falconeer , su cui a onor del vero hanno finito per pesare moltissimo le aspettative collettive, appannando un po' i giudizi. Considerando le modalità di realizzazione, il lavoro fatto da Sala e la passione messa per plasmare quel mondo erano davvero impressionanti, pur al netto di alcuni problemi. Sala ha comunque deciso di reiterare e di sfruttare quanto fatto sulla mitologia del suo primo titolo per proporre uno spin-off con la stessa ambientazione, ma dai presupposti ludici completamente differenti.

Interfaccia di gioco

Il mondo di Bulwark: Falconeer Chronicles è quantomai aspro, ma offre tante possibilità

Se ricordate, The Falconeer si svolgeva in un mondo formato per la gran parte d'acqua, in cui bisognava svolgere delle missioni che ci portavano a viaggiare tra le varie isole su cui si erano formati degli agglomerati urbani dalle architetture impossibili, tra torri altissime e ponti sospesi tra inerti speroni di roccia. In Bulwark: Falconeer Chronicles ci spetta proprio la gestione di uno di questi agglomerati, che dobbiamo far crescere il più possibile, sia di dimensioni che di influenza.

La prima cosa che si nota giocando è la particolare interfaccia creata da Sala, che mira a essere il più discreta possibile, quasi invisibile, pur consentendo di compiere tutte le operazioni con pochissimi click del mouse. Di fatto funziona tramite un sistema di ancoraggi, con il tasto destro del mouse che agisce sempre sull'oggetto selezionato e con le diverse funzioni legate alla distanza maggiore o minore del puntatore dallo stesso.

Sembra complicato, e infatti inizialmente lo è, dato che il sistema è molto originale. Per farci capire meglio, facciamo qualche esempio di costruzione. Mettiamo di avere trovato delle risorse, del legname, e di volerci costruire sopra un struttura di taglio e lavorazione dello stesso. Per farlo basterà puntare l'area della risorsa con il mouse e premere il tasto destro. La struttura sarà quindi costruita e sarà automaticamente collegata al bastione principale tramite una serie di ponteggi, quando possibile. Se troppo lontana, per sfruttarla bisognerà costruire un porticciolo da collegare a sua volta a un altro porticciolo da costruire vicino al punto di approdo.

In Bulwark è possibile visualizzare tutti i collegamenti tra gli edifici

A tal fine occorrerà selezionare la struttura sopra la risorse e spostare il mouse fino a un punto di mare profondo libero, dove apparirà l'icona di un'ancora che ci indicherà la disponibilità per la costruzione. Il tutto potrà esser fatto senza dove mai aprire un menù o selezionare un'icona a schermo. Altro esempio: vogliamo costruire un avamposto corazzato dotato di balconi? Bisogna scegliere dove costruire una torre, quindi farla sviluppare costruendo piano per piano e posizionando i balconi con leggeri spostamenti del mouse rispetto al centro della struttura, così da darle una forma unica in relazione all'ambiente circostante.