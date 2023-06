FIFA 23: nuovi dettagli sull'aggiornamento gratuito della Women's World Cup 2023

EA Sports ha offerto oggi una panoramica novità in arrivo su FIFA 23 con l'aggiornamento gratuito della FIFA Women's World Cup Australia e Nuova Zelanda 2023, previsto entro la fine di giugno 2023.

La portata principale è rappresentata dalla modalità FIFA Women's World Cup 2023 tramite la quale potremo guidare la nazionale del nostro Paese preferito nei panni di una vera calciatrice o di una creata tramite l'editor del gioco. In partita potremo scegliere liberamente se controllare la singola giocatrice o l'intero team come nelle modalità classiche.

Nella Modalità Torneo invece assaporeremo l'autentica Coppa del Mondo di Calcio femminile in un torneo single-player in cui guideremo uno delle 32 nazioni che si sono qualificate per la competizione, dalla fase a girone fino agli scontri a eliminazione diretta.

Calcio d'Inizio infine è la classica modalità rapida per scendere subito in campo contro l'IA o affrontare un amico o un altro giocatore in multiplayer selezionando una delle nazionali femminili che si sono qualificate alla competizione.

Come detto in apertura l'aggiornamento gratuito di FIFA 23 della FIFA Women's World Cup arriverà a fine giugno 2023, con maggiori dettagli sulla data di uscita precisa che verranno svelati entro i prossimi giorni.