Star Wars Outlaws e Avatar non saranno né su Steam né su Epic Games Store, almeno non al lancio

Secondo quanto indicato dal sito ufficiale di Ubisoft, Star Wars Outlaws e Avatar Frontiers of Pandora non saranno pubblicato su Steam o Epic Games Store, perlomeno non al lancio. Potete vedere nell'immagine qui sotto che nella lista delle "Piattaforme" sono indicate unicamente Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Ubisoft Connect.

Il sito di Ubisoft per Star Wars Outlaws

Va precisato che non è una novità che Ubisoft metta in secondo piano Steam. Da anni l'editore francese non pubblica al lancio i propri giochi sulla piattaforma di Valve. Recentemente qualche titolo è stato distribuito anche in tale negozio digitale (Far Cry, Assassin's Creed e non solo), ma si tratta di arrivi tardivi.

È invece più strano che Ubisoft ignori completamente Epic Games Store. Vari altri giochi della compagnia saranno presenti al lancio sul negozio del creatore di Fortnite, come The Crew Motorfest e Prince of Persia The Lost Crown.

Va precisato comunque che il sito di Ubisoft potrebbe riportare informazioni sbagliate o non definite. Magari Ubisoft non ha ancora stretto accordi definitivi con Epic Games Store (escluderemmo Steam in ogni caso) e tra un po' verrà ufficialmente precisato che arriverà anche su tale piattaforma. Considerando che la data di uscita è fissata per il 2024, c'è tutto il tempo perché le cose cambino.

Fino ad allora, però, diteci: acquistereste il gioco su Ubisoft Connect?

Infine, vi lasciamo al nostro speciale nel quale vi indichiamo tanti nuovi dettagli sul gioco open world di Massive.

Aggiornamento 13:30: Abbiamo aggiunto il fatto che anche Avatar Fronties of Pandora sarà solo su Ubisoft Connect (oltre che su console e Luna).