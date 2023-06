Classifica Steam: BattleBit Remastered conquista la vetta, Steam Deck fuori dal podio

Come ogni martedì mattina, SteamDB ha svelato la classifica settimanale dei giochi e hardware più venduti su Steam, che questa settimana a sorpresa vede in prima posizione lo sparatutto multiplayer BattleBit Remastered.

Ecco la top 10 del 13 - 20 giugno 2023:

BattleBit Remastered Call of Duty: Modern Warfare 2 F1 23 Steam Deck Cyberpunk 2077 Starfield Call of Duty: Modern Warfare 2 - BlackCell 02 Street Fighter 6 Forza Horizon 5 Dead by Daylight

Rispetto alla scorsa settimana ci sono state dei cambiamenti drastici proprio nella parte alta della classifica. Street Fighter 6 dal primo posto è scivolato in ottava posizione, mentre Steam Deck per la prima volta dopo molti mesi è fuori dal podio, "accontentandosi del terzo posto". Cyberpunk 2077 è invece salito ulteriormente, passando dal decimo al quinto posto, grazie alle offerte sul gioco base e i preorder dell'attesa espansione Phantom Liberty.

La novità più interessante è rappresentata tuttavia da BattleBit Remastered, uno sparatutto in prima persona multiplayer, che, come riportato in una precedente notizia, è diventato uno dei giochi più venduti su Steam a pochi giorni dall'inizio dell'accesso anticipato grazie al passaparola. Pur caratterizzato una veste grafica datata e cubettosa, il gioco si sta rivelando molto curato, bilanciato e divertente e per certi versi sta sopperendo a quella fame di scontri su larga scala che Battlefield 2042 non è riuscito a soddisfare completamente per una serie di motivi.