Call of Duty: Black Ops Cold War: i primi 15 minuti della campagna in 4K/Ultra/60fps

Volete vedere come è Call of Duty: Black Ops Cold War in 4K, 60fps e dettagli Ultra? I colleghi di IGN hanno pubblicato un video che ritrae i primi 15 minuti della campagna in singolo giocatore lanciata su PC con tutti i dettagli al massimo e 60 fotogrammi al secondo costanti. Poi, non contenti, hanno pubblicato un video simile nel quale si mostra la campagna Zombie.

Avete letto la nostra recensione di Call of Duty: Black Ops Cold War?

In attesa di poterlo giocare sulla next-gen o sfruttando la nuova GPU, IGN ha pubblicato un lungo video della campagna in singolo giocatore del nuovo COD. In questo modo, da una parte, potremo cominciare a familiarizzare con l'intreccio del gioco, dall'altra potremo vedere i passi in avanti fatti sotto il profilo grafico. Il video, infatti, è preso da PC e mostra come gira il gioco in 4K e dettagli Ultra.

Per gli amanti degli Zombie, c'è anche un lungo filmato per loro, riportato di seguito, così da assaporare le atmosfere corrotte di questa modalità. Cosa ve ne pare?

Call of Duty: Black Ops Cold War è disponibile da oggi e ieri sera si è giocato su Twitch un torneo di lancio con Rovazzi & Co.