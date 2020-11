The Sims 4 Oasi Innevata è disponibile per PS4, PC e Xbox One, ecco il trailer

EA e Maxis ci informano che l'ultima espansione di The Sims 4, Oasi Innevata, è disponibile per PS4, PC e Xbox One. Si tratta di un'espansione in grado di far vivere ai nostri sims un qualcosa che forse noi non potremo vivere: le vacanze sulla neve! Per festeggiare il lancio, Maxis ha pubblicato un nuovo gameplay trailer.

The Sims 4 Oasi Innevata è il decimo expansion pack del celebre simulatore di vita e consentirà di passare una rilassante vacanza sul Monte Komorebi, una nuova destinazione per i Sim che cercano una vacanza da sogno o una nuova casa.

The Sims 4 Oasi Innevata offre la vacanza perfetta per tutti i Sims, sia che siano alla ricerca di adrenalina con emozionanti sport invernali ed escursioni in montagna, sia che desiderino trovare il loro zen attraverso passeggiate in meditazione o gite alle sorgenti termali.

Il Monte Komorebi è un nuovo mondo ispirato al Giappone e introduce sia lotti residenziali che vacanzieri. L'expansion pack aggiunge anche nuovi mobili e decorazioni tradizionali e moderne per costruire il proprio santuario tra cui porte, finestre e schermi shoji, tatami e lanterne di carta. I fan possono aggiungere tocchi extra per creare un'oasi, come il koi per fontane decorative e un giardino roccioso all'ombra degli aceri giapponesi.

Per i giocatori che vogliono inseguire le proprie emozioni, Oasi Innovata offre entusiasmanti attività invernali, dallo sci allo snowboard e allo slittino, all'arrampicata su roccia estrema per giungere alla cima della montagna. Per coloro che vogliono rilassarsi, è possibile rigenerarsi nelle sorgenti termali naturali degli onsen, intraprendere escursioni mindfulness nelle foreste di bambù e saziarsi con un pasto intorno al kotatsu.

In Oasi Innevata i giocatori avranno anche la possibilità di aggiungere più profondità al gameplay attraverso l'introduzione di stili di vita e sentimenti. Fino a 16 stili di vita di un Sim si manifesteranno in risposta alle sue azioni e abitudini, con un effetto maggiore rispetto ai tratti di Crea un Sim in quanto rifletterà le esperienze vissute. I sentimenti rappresentano il modo in cui due Sims possono sentirsi riguardo alle esperienze condivise, che hanno un impatto duraturo sulle loro relazioni, influenzando le interazioni sociali.

The Sims 4 Oasi Innevata è ora disponibile al prezzi di € 39,99 su PC e Mac tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e Xbox One.