L'Atalanta scende nel mondo degli esport con FIFA 21, PES 2021, ma non solo

L'Atalanta, uno dei team più famosi della Serie A, ha presentato oggi il suo "Esport Project". I bergamaschi, infatti, parteciperanno all'edizione di quest'anno della eSeriea A TIM di FIFA 21 e di PES 2021, ma non solo. Presto verrà annunciato l'ingresso del team in Fortnite, Rocket League e successivamente League of Legends.

Riprenderà ufficialmente il prossimo 17 novembre il campionato eSerie A TIM, con Atalanta pronta con il proprio roster di Fifa 21 e PES 2021 dopo la sospensione causa Covid-19 della scorsa stagione. Sempre sotto il segno degli Esports sabato 14 novembre in live su Twitch dall'e-stadio di Atalanta Esports presso l'Esport Palace di Bergamo verrà annunciato l'ingresso del team in Fortnite, Rocket League e successivamente League of Legends.

Atalanta B.C. metterà in campo la propria squadra, "Atalanta Esports Team" schierando oltre ad Antonio 'ProRope72' Mincione (Fifa) e Jacopo 'JC_STUNNER_90' Crocchia (PES), anche il neo acquisto, il pro player ed influencer Nicolò "Insa" Mirra (Fifa). Il team 'Atalanta Esports' sarà gestito dallo staff tecnico e sportivo di AK Esports (divisione di AK specializzata nei giochi elettronici competitivi) con la collaborazione di HG Esports e WLT Gaming.

Oltre al torneo ufficiale eSerie A Tim, i players saranno impegnati in altre competizioni come la FIFAe Club World Cup con l'obiettivo di far crescere gli atleti acquisendo esperienza in ambito internazionale, trasformando l'Esport Palace di Bergamo, in una vera e propria 'academy' pronta formare e perfezionare gli atleti.

Casa dei team Atalanta Esports sarà proprio l'Esport Palace di Bergamo, culla dello sport elettronico ed e-stadio della Dea. Da qui verranno giocate le partite dei vari campionati che si svolgeranno in questa stagione oltre che sede per la produzione di live streaming quotidiani grazie ad un ricco palinsesto di contenuti creati dall'AK Creative Team.

Calcio ma non solo, vista l'esponenziale diffusione degli Esports anche in Italia, Atalanta Esports guarderà oltre abbracciando altre discipline che includono un'ampia platea di pubblico, dai più' giovani ai più veterani delle competizioni elettroniche. Sabato 14 novembre dalle ore 18:00 infatti, è prevista una diretta trasmessa sul canale ufficiale di Atalanta Esports nella quale oltre a presentare i giocatori di Fifa e Pes, verranno svelati i nuovi progetti legati a Fortnite, Rocket League e League of Legends con i relativi eventi di scouting dedicati alla community.