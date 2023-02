Cassette Beasts, il provato di una sorta di Pokémon open world, con oltre 14000 creature

Abbiamo avuto modo di provarlo grazie a una demo per PC, ma il gioco è in arrivo anche su Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S. Vediamo quindi cosa ne pensiamo di Cassette Beasts dopo il nostro provato .

Pokémon e Digimon sono saghe amate, di successo e soprattutto in grado di ispirare molti altri creativi a dire la propria all'interno del genere. Le basi sono chiare: bisogna catturare dei mostriciattoli, farli combattere tra loro in combattimenti - possibilmente a turni - e viaggiare in una nuova misteriosa terra. Cassette Beasts risponde esattamente a questi requisiti.

Una strana isola

Nuova Wirral è l'isola dove è ambientato Cassette Beasts: vi è anche una città

Cassette Beasts, dopo la creazione del nostro personaggio, si apre facendoci naufragare su Nuova Wirral, una strana isola popolata da creature tanto belle quanto pericolose. Come scopriremo presto, non c'è modo di lasciare questo luogo e chiunque approdi sulle sue coste farà bene ad arrendersi e integrarsi con le persone che da tempo vivono qui.

Vi è qualcosa di molto misterioso in questo luogo, visto che fin da subito ci viene suggerito che arrivano persone da epoche diverse, come se il tempo scorresse in modo strano a Nuova Wirral. Chiaramente essere intrappolati e arrendersi non è degno di un protagonista, quindi in poco troviamo i primi indizi su come ritornare a casa. Al centro della vicenda ci saranno gli "Arcangeli", delle strane creature molto potenti, di cui abbiamo avuto un breve assaggio in questa demo.

Purtroppo la fase di prova di Cassette Beasts termina molto rapidamente (circa 40 minuti, meno se completate solo i combattimenti obbligatori e non bighellonate in giro come noi) e quindi abbiamo avuto solo un primissimo assaggio di quanto possiamo aspettarci dal gioco completo: la trama è intrigante, ma è difficile dire qualcosa di più specifico per ora. Quello che possiamo dire è che Cassette Beasts sarà molto più focalizzato sulla trama rispetto al Pokémon medio: la cosa si nota anche dal fatto che avremo con noi almeno un altro personaggio, che ci accompagna e fa conversazione man mano che esploriamo e scopriamo il mondo di gioco.

Parlando proprio di esplorazione, Cassette Beasts sarà un gioco a mondo aperto e sarà possibile esplorare liberamente le varie aree dell'isola, previo ottenimento di alcune capacità speciali, come delle ali magiche per planare e superare baratri. In generale, avremo missioni principali e secondarie da completare, scorciatoie, dungeon nascosti e non solo. Potremo anche giocare in cooperativa locale: l'online sarebbe stato perfetto probabilmente, ma forse è chiede troppo per un indie di questo tipo.

Il mondo aperto, inoltre, si basa anche sulla raccolta di risorse, principalmente tramite gli scontri. Vi sono vari materiali che vanno usati per comprare oggetti o anche solo per accedere i falò, luoghi dove curarsi e parlare con il nostro alleato umano, approfondendo così il rapporto tra i nostri personaggi.