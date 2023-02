Fortnite x Creed 3: il crossover con Adonis Creed è imminente, per un noto leaker

Stando a una soffiata condivisa da HYPEX, noto leaker di Fortnite, a breve Epic Games annuncerà un nuovo crossover transmediale a tema Creed 3. Come da tradizione è lecito aspettarsi dunque una skin con le fattezze del protagonista Adonis Creed, altri oggetti di personalizzazione a tema e magari anche qualche altro extra.

L'annuncio ufficiale stando ad HYPEX dovrebbe avvenire la prossima settimana, per la precisione mercoledì 1 marzo 2023, ovvero due giorni prima il debutto nelle sale cinematografiche statunitensi della pellicola diretta e interpretata da Michael B. Jordan.

Come al solito vi suggeriamo di prendere con le molle indiscrezioni simili, dato che è impossibile verificarne la veridicità al momento. C'è da dire in ogni caso, che Hypex è una gola profonda molto nota nel panorama di Fortnite e la maggior parte delle sue soffiate si rivelano corrette. Per scoprire la verità in ogni caso dovremo attendere giusto una manciata di giorni.

Giusto alcune settimane fa, Fortnite ha dato il benvenuto a Geralt di Rivia di The Witcher 3, che è disponibile tra le ricompense del Battle Pass.