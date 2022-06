Chessarama, il provato di un gioco degli scacchi alternativo

La tecnologia elettronica ci ha permesso in poche decine di anni di creare e far evolvere una nuova forma d'intrattenimento: parliamo ovviamente dei videogiochi, un lusso sfaccettato e sorprendente in grado di cambiare continuamente. L'umanità "gioca" però da sempre: nel corso dei secoli ha trovato molteplici modi per divertirsi, mettendo alla prova il proprio fisico e il proprio ingegno. Un facile esempio è il gioco degli scacchi. Immortale, amato e alle volte anche portato sul piccolo e grande schermo, il gioco degli scacchi ispira ancora oggi molti creativi, come Minimol Games. Questo team di origine brasiliana ha deciso di realizzare un nuovo gioco basato proprio sugli scacchi: Chessarama. Grazie a una demo di Steam, abbiamo avuto occasione di provare alcune componenti di questa versione alternativa degli scacchi e possiamo quindi proporvi ora le nostre prime impressioni a riguardo. Per scoprire cosa ne pensiamo, continuate a leggere questo nostro provato di Chessarama.

Fattorie, shogunati e dragoni Chessarama, le pedine al centro del gioco Chessarama non è una versione classica degli scatti e non è solo "un" gioco, ma è un insieme di varie modalità che differiscono tra loro in vari modi. In generale, si parliamo di un puzzle game a turni dove abbiamo il controllo di una pedina ispirata agli scacchi. Il primo minigioco della demo di Steam ci mette nei panni di un Cavallo il cui compito è coltivare dei campi, muovendosi ovviamente a L. I campi sono una serie di caselle e ogni volta che ci passiamo sopra queste cambiano formato: diventano coltivate se erano un terreno brullo e viceversa. In ogni livello dovremo trovare il percorso giusto da far seguire al nostro Cavallo e avere un bell'orto pieno di verdure. Il primo minigioco di Chessarama Il secondo minigioco ci mette nei panni di una Regina guerriera che deve abbattere uno shogun, eliminando però prima i suoi guerrieri. Questi vanno sconfitti in un certo ordine, in quanto sono in grado di parare i nostri colpi se un altro nemico li ha sotto tiro. L'idea è di trovare la giusta combinazione di movimenti per liberarsi la strada e giungere al nostro obiettivo finale Infine, il terzo minigioco ci mette nei panni di una squadra di eroi fantasy, che deve eliminare un dragone. Il nostro compito è far avanzare un pedone, l'unico in grado di eliminare il drago: ad ogni movimento, però, la lucertola gigante sputa fuoco ed elimina ogni pedina della nostra squadra. Per impedirlo, i vari pezzi (Cavallo, Torre, Alfiere, rappresentati come Cavaliere, Nano e Mago) devono essere posizionati così da aversi sotto tiro a vicenda e potersi difendere dal fuoco. Il terzo minigioco di Chessarama La difficoltà varia da minigioco a minigioco: il primo è molto semplice da completare, ma i successivi hanno richiesto alcuni tentativi e qualche riavvio. Una buona varietà in termini di livelli di difficoltà potrebbe permettere a più tipi di giocatori di avvicinarsi a Chessarama: dovremo vedere nel gioco completo verso che direzione sarà equilibrata l'avventura. Un altro fattore da tenere in considerazione sarà la varietà: i minigiochi provati erano sufficientemente diversi tra loro; vedremo se sarà così anche quando avremo accesso a tutta la selezione.

Crea la tua avventura Un'anteprima della Community Gallery di Chessarama C'è però un'altra componente che potrebbe risultare veramente interessante: l'editor, che purtroppo non abbiamo avuto modo di provare in quanto non è presente in questa demo. Tutto ciò che sappiamo è che Chessarama permetterà di creare livelli personalizzati di ogni minigioco e condividerli online con la community. Non avendolo provato non sappiamo quanto sarà complesso realizzare i livelli: considerando che parliamo "solo" di creare una scacchiera e posizionare pedine, non dovrebbe essere complesso in termini di comandi. Crediamo che la vera sfida sarà di ingegno: completare un puzzle è molto più semplice che crearne uno ma, se questa modalità sarà ben realizzata, potrebbe essere uno dei punti di forza più importanti di Chessarama e potrebbe donargli una longevità notevole. Un livello calcistico di Chessarama Dovremo anche capire se sarà possibile personalizzare il lato grafico di ogni livello, oppure se dovremo accontentarci dei diorami creati dagli sviluppatori. A livello tecnico Chessarama non è nulla d'incredibile, con modelli poligonali molto semplici e texture non particolarmente dettagliate. Considerando che i singoli livelli sono molto piccoli non sarebbe stata spiacevole una cura maggiore nel dettaglio, ma a conti fatti parliamo pur sempre di un team indie: la priorità è la qualità del gameplay ed è a quella che dovremmo guardare.

Chessarama propone un'idea "alternativa": gli scacchi trasformati in un puzzle game a turni, con tanti tipi di minigiochi diversi. Nella demo abbiamo visto giochi con regole e stili differenti, che promettono una buona varietà finale. La parte più interessante potrebbe però essere l'editor, che permetterebbe al gioco di avere un continuo afflusso di livelli creati dalla community. È ancora presto per sapere se avrà successo, ma i fan dei puzzle game dovrebbe dare un'occhiata alla demo di Steam.