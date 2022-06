Pokémon GO Fest di giugno 2022, ripercorriamo una giornata di catture e sfide!

Ogni Pokémon GO Fest , infatti, è diverso dagli altri ed è incentrato su di un tema con attività uniche, oltre che missioni molto particolari. La cosa che li accomuna tutti è il fatto che sono in grado di portare nelle strade (o più spesso nei parchi) tutti o quasi i giocatori ancora attivi, semplificando enormemente la formazione di squadre con le quali affrontare anche i raid più ardui.

Come ormai da tradizione, Niantic organizza a cadenza regolare i Pokémon GO Fest, ovvero dei momenti nei quali riunire la numerosa comunità di gioco per un paio di giornate all'insegna delle catture, dei raid e - possibilmente - del divertimento.

Una community attiva

Il logo del Pokémon GO Fest di giugno 2022

Quello che ripetiamo sempre, infatti, è che Pokémon Go non è morto, checché ne pensino molti. È vero, non può più contare sui numeri e l'esposizione mediatica che ha avuto al lancio, ma è uno dei pochi giochi mobile in grado di superare i 6 miliardi di dollari di incassi, un numero ancora in crescita.

Quindi quando c'è un evento di questo tipo, a meno di abitare in cima al Pizzo Palù, si potranno trovare tantissime persone che, power bank alla mano, si aggirano alla ricerca di raid, di nuovi mostri tascabili e di pokéstop da far girare. Basterà uno sguardo per riconoscersi al volo e nemmeno quello per partecipare assieme a uno dei tanti raid che fioriscono in quelle ore, alcuni dei quali davvero speciali, dato che consentono di ottenere un pikachu speciale (anche cromatico) e pokémon solitamente rari come Axew.