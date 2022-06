Citizen Sleeper e Sniper Elite 5 sono i giochi migliori del mese a maggio 2022

Insomma, l'assenza di giochi di primo piano non si traduce in una mancanza di qualità, quanto piuttosto nella possibilità data ad altri titoli di poter risaltare più facilmente. In questo senso bisogna sottolineare ancora una volta il grande valore di Xbox Game Pass come servizio che consente di sperimentare titoli che difficilmente finirebbero nel radar di molti utenti: il lancio di Citizen Sleeper all'interno del catalogo, per esempio, rappresenta un'ottima occasione per cimentarsi in un gioco che forse sarebbe passato inosservato altrimenti, così come vari altri usciti nel corso del mese, da Trek to Yomi (che comunque ha ricevuto una certa notorietà grazie al lavoro di Devolver Digital) a Eiyuden Chronicle: Rising e Floppy Knights. Insomma, in attesa di conoscere le sorprese che riserverà l'estate, c'è comunque già parecchio da giocare anche in un mese solo apparentemente meno vivace del solito.

Quello che si sta concludendo verrà messo agli archivi come un anno dedicato soprattutto agli indie e alle produzioni intermedie, ma questo non significa che sia stato privo di uscite interessanti, come dimostra anche l'elezione dei giochi del mese di maggio 2022 , che hanno portato alla vittoria di Citizen Sleeper e Sniper Elite 5 , due titoli ottimi seppure molto diversi l'uno dall'altro.

La scelta della redazione

Citizen Sleeper, uno screenshot del gioco

Il risultato del sondaggio interno alla redazione ha alquanto stupito, non tanto per il gioco si è affermato sugli altri quanto piuttosto per come questo sia emerso vincitore dalla votazione, con una maggioranza schiacciante. Citizen Sleeper è il gioco del mese di maggio 2022 per la redazione di Multiplayer.it, ed è una vittoria davvero importante visto il valore di questo piccolo titolo dal grande impatto. Si tratta di un RPG narrativo che racconta la vita di un gruppo di persone all'interno di una stazione spaziale illegale, in mondo fantascientifico che ha qualcosa del cyberpunk ma non risponde precisamente alle catalogazioni classiche del genere. L'importante presenza del testo, quasi soverchiante rispetto al gameplay, potrebbe intimorire sulle prime, ma il gioco cattura subito e ci trascina all'interno della sua narrazione avvolgente in una maniera non comune. Per questi motivi, il titolo di Jump Over The Age ha stravinto il confronto con gli altri giochi di maggio, almeno per la redazione.

La seconda posizione si trova a diversi punti di distanza dalla prima, ed è occupata da We Were Here Forever, altro gioco davvero inusuale. Partito come esperimento narrativo/sociale con il primo capitolo di questa serie, il gioco si è poi maggiormente strutturato e approfondito, raggiungendo la massima maturazione in questo quarto capitolo da parte di Total Mayhem Games.

We Were Here Forever, un'immagine

Si tratta di una strana avventura basata sul multiplayer cooperativo e sulla comunicazione, che costringe i giocatori a cooperare in maniera precisa e armonica, affidandosi l'uno all'altro attraverso un dialogo diretto, visto che le indicazioni date a voce risultano un elemento fondamentale per risolvere gli enigmi. Il concept intrigante è ottimamente realizzato, rendendo questo uno dei titoli più interessanti del mese, che ha scalzato altri due giochi finiti pari merito al terzo posto di questo mese: Trek to Yomi, l'action in stile Akira Kurosawa, e Eiyuden Chronicle: Rising, action RPG legato al progetto che si presenta come l'erede spirituale di Suikoden.