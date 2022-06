Jack Move: I.C.E Breaker, il provato di un gioco di ruolo a turni cyberpunk

Quel che abbiamo provato, però, è bastato per farsi un'idea dello spirito del gioco e ci ha permesso di proporvi le nostre prime impressioni in questo provato di Jack Move: I.C.E Breaker .

Lo anticipiamo subito: si tratta di un prologo brevissimo , completabile in una ventina di minuti. Lo potete trovare anche voi su Steam, liberamente scaricabile come gioco indipendente rispetto alla versione finale.

Un’hacker

La città di Jack Move

Jack Move: I.C.E Breaker ci fa subito fare conoscenza con Noa, la già citata protagonista del gioco. La ragazza, in questo prologo, deve infiltrarsi dentro un edificio per recuperare dei dati sensibili. Ad aiutarla, in remoto, troviamo il suo amico e "pianificatore tattico" Ryder. Sappiamo già che il gioco finale vedrà in azione anche un secondo alleato, lo zio di Noa, presentato come una sorta di James Bond in pensione, ma in questa fase di gioco non abbiamo potuto incontrarlo.

Parlare di "infiltrazione", comunque, è un po' troppo, visto che Noa viene immediatamente scoperta e deve farsi largo con la forza nell'edificio. Non vi è molto da scoprire a livello narrativo in I.C.E Breaker e noi per primi non ci sentiamo di giungere a conclusioni.

L'ambientazione è quella tipica di un mondo cyberpunk, ma per ora abbiamo letteralmente visto solo un vicolo e un interno di un edificio lavorativo. Troppo poco per esporci in alcun modo.

La demo si concentra maggiormente sul gameplay ed è di quello che possiamo parlare un po' di più.