Civilization 6: alieni e zombie invadono la terra nel trailer della Morte Rossa 2

Nel bizzarro aggiornamento di giugno 2020 di Sid Meier's Civilization 6 alieni e zombie invadono la terra. In questa modalità multigiocatore per 12 giocatori ci si sfida in una lotta per sfuggire a un pianeta morente che è inghiottito dalla Morte Rossa, una tempesta di radioattività in crescita. Il nuovo trailer mostra tutte le novità di questa seconda stagione, ma anche tutte le modifiche fatte al gameplay..

Questo aggiornamento è disponibile per tutti gli utenti PC, Mac e Linux.

Gli zombie avranno la possibilità di creare nuove unità mangiando quelle avversarie, ma subiranno dei danni col passare dei turni. Gli alieni, invece, hanno la possibilità di mascherarsi e attaccare in maniera stealth. Torneranno anche diverse unità speciali dalla prima stagione della Morte Rossa. Tutti i dettagli possono essere trovati a questo indirizzo.

La voce narrante che racconterà questa seconda stagione della Morte Rossa sarà nientemeno che quella di Sean Bean.

Assieme a questo folle update, Firaxis ha sistemato diversi bug che affliggevano il gioco di base, come diversi exploit utilizzati per vincere in maniera poco diplomatica o per utilizzare l'inquinamento a proprio favore. Sono anche state bilanciate le abilità di alcune meraviglie naturali o delle religioni.

L'aggiornamento di giugno 2020 sarà gratuito per tutti a partire da oggi.