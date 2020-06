Xbox Series X: i vantaggi hardware della console emergeranno, dice Phil Spencer

I vantaggi hardware di Xbox Series X emergeranno: lo ha dichiarato Phil Spencer nel corso del suo intervento nell'ambito della keynote di Gamelab 2020, confermandosi fiducioso circa la nuova console e la relativa line-up.

"I vantaggi hardware che abbiamo costruito emergeranno", ha detto Spencer riferendosi alle specifiche tecniche di Xbox Series X. "Sono fiducioso circa la nostra line-up di giochi e l'evento di luglio in cui mostreremo i contenuti first party."

"Abbiamo raccolto le impressioni degli utenti relativamente al precedente showcase e penso che la gente rimarrà piacevolmente colpita da ciò che presenteremo in questa occasione", ha continuato il boss di Xbox, confermando implicitamente l'accoglienza negativa per l'Inside Xbox di maggio.

"Abbiamo disegnato Xbox Series X con in mente i giocatori: vogliamo che la potenza della console risulti prevedibile per gli sviluppatori e che sia una piattaforma facile da programmare."

Dopodiché Spencer ha nuovamente tessuto le lodi di Xbox All Access, la formula che consente di entrare in possesso di una nuova console Xbox in maniera semplice e conveniente.