Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition Lite sarà un prologo gratuito

Square Enix ha annunciato oggi che Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sarà accompagnato al lancio da una versione Lite che farà da demo/prologo gratuito del gioco. Questa versione consentirà di provare i primi tre dungeon di questo RPG e di giocare in compagnia anche di coloro che avranno già acquistato il gioco.

La versione Lite sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e dispositivi mobili iOS e Android, ovvero tutte le piattaforme sulle quali il gioco è previsto.

Con Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition Lite, gli avventurieri possono giocare ai primi tre dungeon sia in single-player che in modalità multiplayer online con la funzionalità cross-play. Inoltre, i giocatori che acquistano il gioco completo potranno ospitare delle sessioni in multiplayer con i giocatori che usano Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition Lite, quindi fino a quattro girovaghi possono formare una squadra completa e giocare fino a 13 dungeon in questa avventura fantasy con una sola copia del gioco completo.

I dati di salvataggio possono essere trasferiti da Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition Lite al gioco completo.

Inoltre, oggi sono stati svelati dei nuovi miglioramenti di Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition. Oltre a una funzionalità di imitazione, che permetterà ai giocatori di prendere le sembianze dei vari personaggi che incontreranno nel corso della loro avventura, tra gli altri miglioramenti troviamo:

· Chat veloce: nuovi comandi tattici per dare semplici istruzioni testuali ai compagni di squadra nella modalità multiplayer online.

· Timer magico: una nuova meccanica di timer che aiuta i giocatori a sincronizzare e fondere i loro attacchi magici per scatenare i loro pieni poteri.

· Miglioramenti all'IU: la capacità massima per i materiali è stata aumentata, così i fan potranno vivere delle avventure meno problematiche, ed è anche stata aggiunta una minimappa all'IU del gioco per permettere ai giocatori di avere una visione tattica degli ambienti.

· Livelli di difficoltà aggiuntivi: dopo aver completato la storia principale, gli avventurieri più impavidi potranno esplorare dei dungeon di difficoltà più elevata, tra cui le Miniere Caturighe, che ospitano nemici molto forti e nuove sfide. Questi dungeon disponibili dopo la fine del gioco sono esclusivi della versione completa di FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition.

· Colonna sonora aggiornata: il compositore del gioco originale, Kumi Tanioka, ha composto nuovamente più di 50 brani musicali per FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition, tra cui delle versioni riregistrate delle amate Sound of the Wind e Starry Moonlit Night.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sarà disponibile ad agosto 2020 su Nintendo Switch, PlayStation 4, App Store e Google Play Store.