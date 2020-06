PlayStation Store: Assetto Corsa Competizione e SpongeBob SquarePants

PlayStation Store si aggiorna con il debutto di Assetto Corsa Competizione e SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, ma non solo.

L'ultimo aggiornamento del PlayStation Store segna l'esordio di Assetto Corsa Competizione, nuova edizione della spettacolare simulazione di guida realizzata dal team italiano Kunos Simulazioni, al debutto su PS4 a un mese di distanza dall'uscita della versione PC. Sulla piattaforma digitale Sony arrivano però anche altri giochi degni di nota, fra cui SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, l'open beta di Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost On, l'horror game The Coma 2: Vicious Sisters e il gioco di caccia Hunting Simulator 2.

Assetto Corsa Competizione Disponibile su PlayStation Store con un'offerta speciale di lancio, che include il DLC Intercontinental GT Pack e un tema per PlayStation 4, Assetto Corsa Competizione (39,99 euro) porta anche sulla console giapponese l'ultima esperienza simulativa messa a punto dal team di sviluppo italiano Kunos Simulazioni, caratterizzata da un modello di guida solido e realistico, che può essere apprezzato in tutte le sue sfaccettature solo ed esclusivamente utilizzando un buon volante. Il fulcro del gioco è rappresentato, come da tradizione, da una corposa carriera che ci vedrà affrontare le competizioni del campionato GT3, suddivise in gare Sprint ed Endurance. Completato un rapido tutorial che andrà a determinare anche il nostro grado di abilità per impostare il livello di sfida, potremo confrontarci con gli utili suggerimenti del campione Mirko Bortolotti, che ci seguirà per tutta la durata della stagione. Il comparto single player di Assetto Corsa Competizione include anche modalità classiche come la gara veloce e il campionato, nonché una sezione dedicata agli eventi speciali che si arricchirà di settimana in settimana di nuove corse. Per quanto riguarda invece il multiplayer online, ci troviamo di fronte a un'offerta disegnata per dar vita a competizioni di grande spessore, che è però possibile organizzare in maniera molto semplice e immediata. Al di là dei contenuti, è ovviamente il gameplay a caratterizzare fortemente questo nuovo episodio della serie, con tante regolazioni per personalizzare l'esperienza e tre setup principali per poter scendere in pista rapidamente. A ciò si aggiungono il meteo variabile, che arricchisce ogni evento dando vita a situazioni impreviste, e il nuovo sistema di danneggiamento delle vetture, oltre ovviamente a un comparto tecnico di tutto rispetto.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated Remake del tie-in dedicato al celebre personaggio dei cartoni animati Nickelodeon, pubblicato originariamente nel 2003, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated (29,99 euro) vede SpongeBob, Patrick e Sandy impegnati a respingere l'avanzata di un esercito di robot creati per errore da Plankton, che minacciano Bikini Bottom. Riusciranno gli eroi a risolvere anche questa situazione? Completamente localizzato in italiano, anche nel doppiaggio affidato alle voci originali, il gioco utilizza una grafica più simile a quella dei lungometraggi di SpongeBob che non alla serie tradizionale, mentre sul fronte del gameplay le meccaniche riprendono il genere dei platform tridimensionali, con sezioni esplorative che si alternano a combattimenti e che in alcuni casi offrono un grado di sfida non banale.