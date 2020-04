Daymare: 1998 disponibile su PS4 e Xbox One, ecco il trailer di lancio

Daymare: 1998 è disponibile a partire da oggi anche su PS4 e Xbox One, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Invader Studios.

Se avete letto la nostra recensione di Daymare: 1998, saprete senz'altro che il survival horror sviluppato dal team italiano si pone come un omaggio agli episodi classici di Resident Evil.

DAYMARE: 1998 è un survival horror in terza persona che ripropone il mood dei capolavori del genere degli anni '90 con una storyline completamente nuova.

Un misterioso incidente che trasforma una cittadina in una zona mortale, tre personaggi da impersonare e poco tempo per scoprire la verità, prima che delle orribili creature pongano fine alla tua missione.