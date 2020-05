Embr: Il nostro provato

Pochi e semplici comandi, un menù fatto di pochi oggetti, alcuni dei quali quasi mai utili tra l'altro o comunque dall'utilizzo non molto immediato, e le mani del protagonista sempre davanti a noi, sono gli elementi che vedrete sempre a schermo mentre cercherete di barcamenarvi tra le stanze e le strutture degli edifici dai quali salvare i malcapitati oggetto delle missioni. Si perché in Embe si salvano vite, come un moderno supereroe, sprezzante del pericolo e della morte. L'obiettivo principale infatti è quello di recuperare delle persone, impegnate nella attività più disparate e nascoste nei meandri più impensabili dell'edificio in questione, mentre si cerca di sopravvivere all'incendio che divampa e a tutta una serie di problematiche derivate dalla situazione "caliente"; tipo cavi elettrici esposti che creano pozze elettrificate oppure altezze irraggiungibili o baratri invalicabili.

Diciamo innanzitutto che è un titolo semplice e fresco: se state cercando un simulatore di Vigili del fuoco iperrealistico non è il gioco che fa per voi. Embr si prende in giro da solo e fa dell'ironia la sua più grande forza. Ma alla fine fine, in mezzo alla confusione ed ai salti sui trampolini dai tetti in fiamme, ci ha divertito.

Embr è un titolo che funziona, lo ammettiamo. A primo impatto può sembrare un po' banale e spoglio, con il suo stile grafico cartoon minimal e poco dettagliato ed i modelli poligonali dei personaggi di opinabile gusto. Ma già alla fine del tutorial iniziale e della prima missione, abbiamo capito che in effetti c'era molto altro sotto la scorza. Dopo qualche ora passata davanti allo schermo del pc con il controller in mano possiamo tirare qualche conclusione in attesa del rilascio ufficiale del gioco.

Per non parlare del ragazzone seduto sul water a giocare beatamente con il cellulare, preso di forza e gettato dalla finestra. Oppure ancora il bambino (che ha le stesse dimensioni del ragazzo e del pupazzo di cui sopra, ma con capelli e maglietta diversa) nella sua casa di legno intento a giocare tranquillamente sul suo letto, preso di peso per portarlo in salvo per poi cadere rovinosamente durante l'attraversamento del ponte di legno che collegava la casa al palazzo. Di queste situazioni se ne creano veramente a bizzeffe, e fidatevi se vi diciamo che si ride e ci si diverte veramente molto.

Gameplay semplice ma completo nel suo insieme

Fondamentalmente tutto quello che ci viene chiesto è scegliere una missione in una sorta di mappa del mondo e, una volta caricato il livello, salvare quante più persone possibili. Ma non c'è solo questo. Ovviamente come si possono afferrare le persone per portarle in salvo, così si può fare per qualsiasi altro oggetto trasportabile, per poi portarlo nell'apposita zona per rivenderlo. E qui il gameplay si fa più stratificato, perché come avrete intuito comincerete a raccogliere quante più cose possibile per poter accumulare un bel gruzzoletto, incuranti delle povere persone che attendono di essere messe in salvo.

Durante i vari livelli vi saranno anche altri obbiettivi secondari, uno su tutti quello di trovare un malloppo di soldi nascosto. Con il denaro accumulato potrete comprare diverse cose nello shop: andiamo dalla cuffia da doccia al casco da pompiere, all'irrigatore portatile passando per il phon. Tutti oggetti utili e meno utili, ma comunque affini al contesto e sicuramente pane per i completisti. Le modalità di gioco sono due: la prima è quella classica di salvataggio delle persone in pericolo, la seconda vi metterà di fronte ad una fuga da diverse situazioni particolari, costringendovi ad ingegnarvi per trovare le vie d'uscita spegnendo interruttori e combinando i vari attrezzi a vostra disposizione.