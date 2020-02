ESL Vodafone Championship - CSGO: gli highlight della giornata di ieri in video

Abbiamo pubblicato sul nostro canale video gli highlight della ESL Vodafone Championship - CSGO. In un unico spettacolare riassunto potrete vedere tutte le giocate che hanno caratterizzato la giornata di ieri del celebre campionato esport.



Ogni giovedì sul canale Twitch di Multiplayer.it ospitiamo una nuova giornata della ESL Vodafone Championship, il campionato esport di Counter-Strike: Global Offensive.



Nel caso in cui vi siate persi la competizione di ieri non vi preoccupate, il video pubblicato qui sopra riassume tutte le partite, mostrando le giocate più spettacolari. Ci raccomandiamo, però, di una cosa: giovedì prossimo non perdetevi l'appuntamento in diretta sul nostro canale o su quello di ESL Italia.



Per chi non lo conoscesse, CSGO è uno degli esport più longevi, seguiti e di successo del mondo. Counter-Strike: Global Offensive, infatti, ha registrato un nuovo picco di giocatori dopo otto anni dal lancio. ESL Vodafone Championship è il campionato esport più longevo in Italia; dal 2005 è il banco di prova per i migliori giocatori e squadre per dimostrare il proprio valore.



Nel caso in cui vogliate seguire la prossima giornata, salvatevi questa pagina tra i preferiti e collegatevi giovedì prossimo sul canale Twitch di Multiplayer.it o seguitela direttamente nel player qui sotto.