FIFA21 TOTY: l’ analisi completa della Squadra dell’Anno di FUT21

Attaccanti

Gli attaccanti sono protagonisti importanti per la squadra completa di FIFA Ultimate Team. Con le loro azioni possono scavalcare le difese avversarie, entrare in area e segnare goal da risultare travolgenti. Quest'anno per la prima volta nella formazione iniziale non c'è Lionel Messi, reduce da una stagione deludente in cui ha prevalso il possibile addio dal Barcellona e la stagione simile giocata dalla sua squadra protagonista di quel risultato 2-8 contro il Bayern, in cui segnarono proprio Lewandowski e Joshua Kimmich che ritroveremo in questo team incredibile.

Partendo da sinistra, Cristiano Ronaldo ha giocato una buona stagione e il nuovo overall ne dà conferma con il passaggio dal 92 della versione oro a questa di 98. Da segnalare i giusti aumenti alla velocità, al tiro e al dribbling che crescono di 7, 5 e 8 punti. Interessante l'attributo difensivo che conosce un aumento di 9 punti grazie alle numerose intercettazioni. Oltre alla difesa, anche il Passaggio e il Fisco non passano i 90 punti ma risultano molto importanti dati gli aumenti di 8 e soprattutto 11 punti rispetto alla versione normale. Rispetto allo scorso anno troviamo una carta per certi versi simile a quella di Sadio Manè, ma con una difesa diversa che quindi spinge lo stesso Cristiano a risultare molto più devastante e ad ottenere così una card di tutto rispetto molto importante.

Al centro la minaccia polacca, l'attaccante più decisivo e performante dello scorso anno, l'irresistibile Robert Lewandoswki. Con il suo Bayern è diventato Campione d'Europa, ha centrato il triplete conquistando anche la Bundesliga e la DFB Pokal e confermando con la vittoria delle due Supercoppe la loro incredibile stagione. La sua carta con il punteggio di 98 rompe gli schemi delle formazioni generali e quindi stravolge l'assetto tattico degli ultimi anni, come vedremo in seguito nelle possibili formazioni competitive. Da registrare in merito agli attributi il super incremento che hanno ottenuto la velocità e il fisico di 13 e 12 punti rispetto alla versione oro passando da 79 a 91 e da 82 a 94. Grazie alle ottime prestazioni nelle varie partite, il tiro conosce un aumento di 7 punti con l'arrivo allo straordinario 98 mentre ottengono un ottimo sviluppo anche il passaggio, il dribbling e la difesa che partendo da 78, 86 e 43 arrivano ai formidabili 88, 94 e 52.

Al lato destro subendo solo uno spostamento e qualche cambiamento nelle statistiche, è stato confermato per il secondo anno consecutivo il giovanissimo esterno francese Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Con una stagione da protagonista come la sua, soprattutto in Champions oltre che nelle competizioni nazionali, l'ala destra è riuscita a dimostrare con continuità le proprie abilità. Il principino, testimonial della copertina annuale, ha ricevuto una figurina con un overall di 97. La statistica che ha ottenuto il minor ampliamento è stata la velocità con 3 punti maggiori che quindi la portano a un galattico 99, quasi ai limiti del possibile. Il tiro formidabile dall'asso francese ha ottenuto un riconoscimento di 10 unità con i suoi 96 punti, che risultano devastanti. Da notare anche i passaggi che da 78 arrivano a 89 frutto dei numerosi assist realizzati durante la scorsa annata. Il dribbling lo rende ulteriormente inarrestabile con il punteggio di 98 contro i 91 della card normale. La difesa e il fisico ottengono entrambi uno sviluppo di 11 punti che quindi passano a 50 e 87 da tenere in considerazione sul lato intercettazioni e controllo del corpo in azione.