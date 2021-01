Intel lancia una scheda video da desktop dopo più di vent'anni

Dopo vent'anni dall'ultima, Intel ha lanciato una nuova scheda video per PC desktop, chiamata Iris Xe, insieme a partner come Asus (il primo produttore a presentare una sua soluzione dedicata). L'ultima GPU di Intel per desktop era stata la Intel740.

Intel aveva presentato il prototipo della Iris Xe circa un anno fa, con il nome in codice DG1. In generale, si tratta di una GPU pensata per i pre assemblati economici, che non ha nulla a che vedere con l'architettura Xe-HPG, che invece dovrebbe andare a scontrarsi direttamente con le soluzioni di Nvidia e AMD più performanti.

Le caratteristiche della Iris Xe sono limitate, quindi è difficile considerarla come una soluzione adatta ai videogiochi, almeno a quelli più complessi. Si parla infatti di output su tre display, di accelerazione hardware per la codifica e decodifica dei video, di supporto per i display HDR e per i sistemi d'intelligenza artificiale, di 80 execution unit (EU) e di 4 GB di memoria video.

In sostanza è una GPU per computer pensati per gli uffici e per le scuole. Probabilmente Intel vuole usarla anche per effettuare un ritorno discreto in questo settore del mercato, per poi lanciare la sua gamma di schede video da gioco in grande stile, ma allo stato attuale questa è solo una ipotesi.