Grass Growing Simulator: Battle Royale è il nuovo progetto di Giants Software, lo studio di Farming Simulator

Dopo essersi proclamata indipendente qualche giorno fa, Giants Simulator ha già annunciato il suo primo progetto: Grass Growing Simulator: Battle Royale. Lo studio di Farming Simulator cerca di sfondare nel genere del momento, aggiungendo, però, quel tocco che le ha consentito di avere un così ampio successo a livello mondiale.

I numeri del gioco sono impressionanti: fino a tre milioni di giocatori in una singola mappa, dovrete lottare per crescere più in alto di chiunque altro e per non essere mangiati. Una bella sfida tecnologica, soprattutto per uno studio come Giants Software che ha detto che non si appoggerà più ad un publisher.

"È il migliore videogioco di sempre" ha dichiarato Lorenzo Martone - PR Manager per l'Italia di Grass Growing Simulator - "In questo nuovo videogioco di Giants Software dovrete combatterete per la luce, lo spazio e il cibo, assieme a milioni di altri fili d'erba in una mappa gigantesca. Gli effetti meteorologici in tempo reale influenzeranno la posizione del sole e l'approvvigionamento idrico, la concorrenza sarà enorme e in costante crescita, niente sarà più pericoloso della minaccia ruminante dell'onnipresente mandria di bovini che pascolerà avidamente sulla mappa.

Ulteriori informazioni su Grass Growing Simulator: Battle Royale e sulla campagna pre-order verranno presto rivelate. Cosa ne pensate?