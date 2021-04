The Elder Scrolls Online: trailer e immagini della versione migliorata per PS5 e Xbox Series X|S

Bethesda ha finalmente annunciato con un trailer la data di uscita della versione migliorata per PS5 e Xbox Series X|S The Elder Scrolls Online: Blackwood. La nuova espansione di questo apprezzato MMO arriverà gratuitamente per tutti i possessori del gioco su PlayStation 4 e Xbox One l'8 giugno 2021.

ESO: Versione migliorata per console rappresenta un enorme passo avanti per la grafica e le prestazioni del gioco su Xbox Series X|S e PlayStation 5. Ecco un piccolo riepilogo di quello che i giocatori possono aspettarsi a giugno:

Prestazioni di nuova generazione: prima, ESO su console girava a 30 FPS, ma grazie alla potenza di nuova generazione di Xbox Series X e PlayStation 5, il gioco girerà a 60 FPS in "Performance Mode" (modalità Prestazioni). Chi si vuole rifare gli occhi con la grafica può provare la risoluzione 4K a 30 FPS con la "Fidelity Mode" (modalità Fedeltà) di ESO.

in "Performance Mode" (modalità Prestazioni). Chi si vuole rifare gli occhi con la grafica può provare la risoluzione 4K a 30 FPS con la "Fidelity Mode" (modalità Fedeltà) di ESO. Distanza di visualizzazione aumentata: per i giocatori a cui piace ammirare l'immensa bellezza di ESO, la distanza di visualizzazione del gioco è quasi raddoppiata, permettendo di vedere meglio il mondo sempre in espansione di Tamriel.

aumentata: per i giocatori a cui piace ammirare l'immensa bellezza di ESO, la distanza di visualizzazione del gioco è quasi raddoppiata, permettendo di vedere meglio il mondo sempre in espansione di Tamriel. Caricamenti migliorati : sfruttare la potenza della nuova generazione significa che i caricamenti sono stati quasi dimezzati su Xbox Series X|S e PlayStation 5, consentendo ai giocatori di immergersi nel meraviglioso mondo di ESO con attese ridotte.

: sfruttare la potenza della nuova generazione significa che i caricamenti sono stati quasi dimezzati su Xbox Series X|S e PlayStation 5, consentendo ai giocatori di immergersi nel meraviglioso mondo di ESO con attese ridotte. ESO: Versione migliorata per console porterà tantissimi altri miglioramenti a riflessi, ombre, profondità di campo e occlusione ambientale con illuminazione globale Screen Space, oltre a un anti-aliasing aggiornato e texture sbloccate.

Nel capitolo Blackwood i giocatori dovranno scoprire i piani daedrici e le macchinazioni tiranniche che consumano la regione e rintracciare i collegamenti con il principe della distruzione e suoi terribili progetti per Tamriel.

Anche se quella di Blackwood è una storia indipendente, i suoi eventi approfondiscono la saga più ampia di Cancelli dell'Oblivion che si svolgerà per tutto il 2021. Per mostrare alcuni dei miglioramenti apportati da questo update di The Elder Scrolls, Bethesda ha pubblicato anche una serie di immagini del gioco in versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S.