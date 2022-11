Harvestella: abbiamo chiesto a Square Enix come è nato questo interessante JRPG agreste

Harvestella è uno di quei giochi che in parte ti aspetti da Square Enix, in parte no. Col suo mix tra JRPG e farming simulator, l'approccio del publisher è stato apparentemente prudente, ma il frutto dell'esperienza del producer Daisuke Taka e del direttore Hiroto Furuya hanno reso Harvestella un esperimento riuscito. Abbiamo avuto modo di far loro qualche domanda, consapevoli di trovare, specialmente in Taka, una personalità solare ed espansiva. La storia di Taka affonda nei JRPG, alcuni anche molto sperimentali e non è quindi strano commentare il suo recente arrivo in Square-Enix. È evidente come il publisher giapponese stia tastando varie direzioni, consapevole che il JRPG è la sua essenza, poco importa se sia action, online, a turni, in tempo reale o strategica.

La realtà è che più passa il tempo, più ci sembra che il paese del Sol Levante si stia rendendo conto che o torna sulle proprie verticalità, o il biglietto per il futuro non sarà bianco a lungo. In ogni caso, Harvestella è uscito e ci è discretamente piaciuto, con dei tratti di trama capaci di raccontare una bella tematica ambientale. Nell'intervista con il producer di Harvestella Daisuke Taka proveremo a raccontarvi la genesi del progetto.